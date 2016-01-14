مدير مرور نجران يُقلد "الوادعي" رتبته الجديدة

قلد مدير إدارة مرور منطقة نجران "العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني"، في مكتبه؛ الملازم أول "أحمد مسفر الوادعي"، رتبته الجديدة "نقيب"؛ وذلك بعد أن صدرت الموافقة السامية الكريمة على ترقيته، متمنياً له التوفيق الدائم في حياته العملية.



وعبر "الوادعي" عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مشيراً إلى أنها خير داعم له في خدمة مليكه ووطنه، متمنياً من الله العلي القدير أن يعينه على القيام بواجبه على أكمل وجه.