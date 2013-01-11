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مُرافق خادم الحرمين.. أفضل حارس شخصي على مستوى العالم

من قبل منظمة الأكاديمية العالمية

حصل مُرافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العميد عبدالعزيز بن بداح الفغم، على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.

 

وبقي "الفغم" سنوات عدة حارساً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وطالما ظهر بجانبه في كثير من لقاءاته وزياراته حتى رحيله. 

 

في سياق متصل نقلت عدة مواقع  عالمية السيرة الذاتية للفغم، حيث أكدت أنه التحق بكلية الملك خالد العسكرية بداية عام 1410هـ وتخرج فيها بنهاية عام 1412 وعين باللواء الخاص ونقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص وعمل ضابط الارتباط لموكب جلالته وحارساً شخصياً مرافقاً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.

 

كما ظهر "الفغم" مجدداً كحارس شخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ أثناء استقباله الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

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مُرافق خادم الحرمين.. أفضل حارس شخصي على مستوى العالم
سبق

حصل مُرافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العميد عبدالعزيز بن بداح الفغم، على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.

 

وبقي "الفغم" سنوات عدة حارساً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وطالما ظهر بجانبه في كثير من لقاءاته وزياراته حتى رحيله. 

 

في سياق متصل نقلت عدة مواقع  عالمية السيرة الذاتية للفغم، حيث أكدت أنه التحق بكلية الملك خالد العسكرية بداية عام 1410هـ وتخرج فيها بنهاية عام 1412 وعين باللواء الخاص ونقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص وعمل ضابط الارتباط لموكب جلالته وحارساً شخصياً مرافقاً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.

 

كما ظهر "الفغم" مجدداً كحارس شخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ أثناء استقباله الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
07:27 PM
من قبل منظمة الأكاديمية العالمية

مُرافق خادم الحرمين.. أفضل حارس شخصي على مستوى العالم

A A A
متعب البقمي - الرياض
60
118,785

حصل مُرافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العميد عبدالعزيز بن بداح الفغم، على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.

 

وبقي "الفغم" سنوات عدة حارساً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وطالما ظهر بجانبه في كثير من لقاءاته وزياراته حتى رحيله. 

 

في سياق متصل نقلت عدة مواقع  عالمية السيرة الذاتية للفغم، حيث أكدت أنه التحق بكلية الملك خالد العسكرية بداية عام 1410هـ وتخرج فيها بنهاية عام 1412 وعين باللواء الخاص ونقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص وعمل ضابط الارتباط لموكب جلالته وحارساً شخصياً مرافقاً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.

 

كما ظهر "الفغم" مجدداً كحارس شخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ أثناء استقباله الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

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