مراقبة عامل نظافة أمريكي بالكاميرات يكشف ثروته الطائلة

تتبع المسؤولون بمحطة مترو في سان فرانسيسكو عبر الكاميرات حركات عامل نظافة، لكشف لغز اختفائه داخل خزانة متواجدة بالمحطة، ليكتشفوا قيامه "العامل السوبر" بادخار ثروة تقدر بأكثر من 705 ألف دولار جمعها من عمله في أربعة أعوام.



وحسب تحقيق صحفي أجرته قناة "كيه تي في يو"، افتضح أمر عامل النظافة، ليانغ تشاو تشانغ، بمحطة مترو في سان فرانسيسكو وأنه تقاضى راتباً يزيد عن 250 ألف دولار في العام الواحد.



وقد لفتت حركات عامل النظافة انتباه المحيطين به ورؤسائه في العمل، فقرروا تتبعه عبر الكاميرات وكشف لغز اختفائه داخل خزانة متواجدة بالمحطة.



وعلى مدى يومين، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أن تشانغ كان يعمل ويكمل مهامه اليومية، ثم يختبئ داخل حجرة تخزين يقيم بها لعدة ساعات في كل مرة.



وبعد تتبعه، ضبط بحوزته 250 ألف دولار قام بجمعها في عام واحد وهي حصيلة راتبه.



ففي عام 2015، حصل ليانغ تشاو تشانغ على 57,945 دولارًا مقابل عمله في تنظيف محطة شارع بوويل بمدينة سان فرانسيسكو.



لكن عبر التحقيق الصحفي كشفت السجلات العامة الصادرة عن مؤسسة النقل بكاليفورنيا أن تشانغ حصل أيضا على مبلغ إضافي قدره 162,050 دولارًا مقابل الوقت الإضافي، ليصل مجموع رواتب ومزايا تلك السنة إلى 271,243 دولارًا.



كما أنه استخدم بعض أيام الإجازة مدفوعة الأجر وأيام العطلات من أجل الحصول على أجر مقابل 365 يوماً عمل في عام 2015.



وحسب التحقيق فإن تشانغ كان يعمل لمدة 17 ساعة يومياً، واصفاً ايه بأنه "سوبر مان".



وتضيف الصحيفة إن عامل النظافة قد كسب أكثر من 705 آلاف دولار بين عامي 2012 و2015، وقال روبرت فيلنر، من مؤسسة النقل بكاليفورنيا لقناة "كيه تي في يو": "هذا غير معقول! إنه مجرد عامل نظافة! الأمر غير منطقي تماماً!".



ومع ذلك، فإن هناك تفسيراً، بحسب روي أغيليرا، المدير التنفيذي للنقل في مؤسسة النقل السريع لمنطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث أوضح أن تشانغ استطاع أن يعمل لساعات طويلة لأنه لم يرفض العمل الإضافي أبدًا.