"مراكز الأحياء" تدشن حملة للحفاظ على الكتاب المدرسي بميسان

​تحت عنوان "احترامي لكتابي"

دشنت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة ميسان، اليوم، حملتها التوعوية التي تتمحور حول الحفاظ على الكتب المدرسية تحت شعار "احترامي لكتابي".

وكان رئيس مجلس مركز حي ثقيف، علوان بن عنبر الثقفي، وفريقه خلف تلك الحملة وتلك المبادرة التوعوية الرائدة، وخلف جميع إنجازات المركز.

وتهدف الحملة إلى توعيه الطلاب وحثهم بالمحافظة على الكتب المدرسية، لا سيما أننا في أيام اختبارات، وفي نهاية فصل دراسي تعود طلابنا للأسف على عدم الحفاظ أو الاهتمام بكتبهم، ومنهم من يُلقيها حول المدرسة أو في الشوارع.

وقالت الجمعية إن الدور منوط أيضًا بقيادات المدارس، والهيئة التدريسية بالمدارس، حيث التوجيه والنصح والمحاسبة، ووضع أماكن خاصة لتخزين الكتب ووضعها بها أثناء تأدية الاختبار.