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مراهقون يقذفون الحجارة على عابري طريق "الرياض السريع" ويهشمون زجاج المركبات!

بعد جسر مخطط الدهاس بالحويّة

ضبطت فرق الدوريّات الأمنيّة السرية فجر اليوم 4 شبّان أحدهم من الجنسيّة السورية بعد قذفهم بالحجارة على المركبات العابرة لطريق الرياض السريع وتهشيم زجاج عدد من المركبات ما تسبب في إصابة مواطنين كانوا يستقلون مركبة طراز جيب لاندكروزر بإصابات متفرقة جراء تهشم الزجاج عليهم أثناء عبورهم الطريق .
وذكرت مصادر لـ"سبق" أنّ الدوريات الأمنيّة السرية تلقت بلاغات عدد من المواطنين الذين تعرضوا لقذف الحجارة أثناء عبورهم للطريق بعد كوبري مخطط الدهاس بالحويّة شمالي محافظة الطائف وتم القبض على الشبان الأربعة المعتدين وتسليمهم بمحضر إلى شرطة الحوية لاتخاذ الإجراءات النظاميّة بحقهم.
 

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مراهقون يقذفون الحجارة على عابري طريق "الرياض السريع" ويهشمون زجاج المركبات!
سبق

ضبطت فرق الدوريّات الأمنيّة السرية فجر اليوم 4 شبّان أحدهم من الجنسيّة السورية بعد قذفهم بالحجارة على المركبات العابرة لطريق الرياض السريع وتهشيم زجاج عدد من المركبات ما تسبب في إصابة مواطنين كانوا يستقلون مركبة طراز جيب لاندكروزر بإصابات متفرقة جراء تهشم الزجاج عليهم أثناء عبورهم الطريق .
وذكرت مصادر لـ"سبق" أنّ الدوريات الأمنيّة السرية تلقت بلاغات عدد من المواطنين الذين تعرضوا لقذف الحجارة أثناء عبورهم للطريق بعد كوبري مخطط الدهاس بالحويّة شمالي محافظة الطائف وتم القبض على الشبان الأربعة المعتدين وتسليمهم بمحضر إلى شرطة الحوية لاتخاذ الإجراءات النظاميّة بحقهم.
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:53 PM
بعد جسر مخطط الدهاس بالحويّة

مراهقون يقذفون الحجارة على عابري طريق "الرياض السريع" ويهشمون زجاج المركبات!

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سمران القثامي - الطائف
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ضبطت فرق الدوريّات الأمنيّة السرية فجر اليوم 4 شبّان أحدهم من الجنسيّة السورية بعد قذفهم بالحجارة على المركبات العابرة لطريق الرياض السريع وتهشيم زجاج عدد من المركبات ما تسبب في إصابة مواطنين كانوا يستقلون مركبة طراز جيب لاندكروزر بإصابات متفرقة جراء تهشم الزجاج عليهم أثناء عبورهم الطريق .
وذكرت مصادر لـ"سبق" أنّ الدوريات الأمنيّة السرية تلقت بلاغات عدد من المواطنين الذين تعرضوا لقذف الحجارة أثناء عبورهم للطريق بعد كوبري مخطط الدهاس بالحويّة شمالي محافظة الطائف وتم القبض على الشبان الأربعة المعتدين وتسليمهم بمحضر إلى شرطة الحوية لاتخاذ الإجراءات النظاميّة بحقهم.
 

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