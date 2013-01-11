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مرضى الإيدز: عبارة "غير لائق طبياً تلاحقنا".. و"الربيعان": الإصابة لا تعني حرمانكم العمل

قال: انخفاض الحالات المسجلة بين السعوديين بنسبة 2% عن العام  الماضي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان أن توجيهات الجهات المختصة بمرض الإيدز في الوزارة أوضحت أن الإصابة بالإيدز لا تعني حرمان المريض من الوظيفة.

جاء ذلك رداً على استفسار لـ "سبق" حول ما يواجه المتعايشين مع المرض من معاناة حقيقية في عدم قبولهم بالوظائف رغم أن الفيروس غير نشط، مشيرين إلى أن  الكشف الطبي يظهر أنهم غير لائقين طبياً الأمر الذي اعتبر بين نتائج الكشف وحرمانهم من العمل  وبين سماح الوزارة لهم بممارسة حياتهم الطبيعية وأنهم ليسوا في الحجر الصحي.

وقال الربيعان إن ما يتعلق بالوظيفة لمريض الإيدز فإن مرض الإيدز هو مرض معدٍ بشكل عام ولكن من خلال ممارسات محددة فقط وهي العلاقات الجنسية غير المحمية مع مصاب، ونقل الدم الملوث والمشاركة في استخدام المخدرات بالحقن، ومن الأم المصابة لجنينها إذا لم تستخدم الأدوية أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

وأضاف: المرض لا ينتقل من خلال المشاركة في مكان العمل أو الأكل أو استخدام المنافع العامة  وعليه فإن الإصابة بعدوى الإيدز ليست سببا في حرمان المصابين به من العمل إلا في مهن محددة ترتبط بطرق العدوى أو أن تكون الحالة الصحية للمريض لا تسمح له بأداء العمل من حيث المقدرة الجسدية أو الذهنية في حالات المرض المتقدمة كغيره من الأمراض الأخرى.

وتابع: ما يتعلق بالزواج فإن الدراسات والحقائق العلمية أثبتت أن مريض الإيدز الذي يستخدم الأدوية المضادة لفيروس الإيدز بشكل منتظم وتحت المراقبة الطبية يعيش حياة طبيعية ويصبح غير معدٍ للشريك أو حتى للطفل إذا استخدم العلاج بطريقة صحيحة ومنتظمة وتحت المتابعة الطبية وعليه يمكن له أو لها في هذه الحالة الزواج والإنجاب مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة دون أن ينقل أو تنقل  العدوى للطرف الآخر أو الطفل  في حالة الالتزام بالعلاج.

وكشف الربيعان أن ما يتعلق بإحصائية الإيدز بالمملكة فإنه ومنذ بداية عام 1984 وحتى نهاية عام 2015 بلغ العدد التراكمي لجميع الحالات المكتشف إصابتها بالإيدز 22952 حالة منها 6770 سعوديا و 16182 من غير السعوديين ، حيث تم اكتشاف 1,191 حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز عام 2015 منها 436 سعودي  و755 من غير السعوديين. ويلاحظ انخفاض الحالات المسجلة بين السعوديين بنسبة 2% عن العام الماضي2014م.

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مرضى الإيدز: عبارة "غير لائق طبياً تلاحقنا".. و"الربيعان": الإصابة لا تعني حرمانكم العمل
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان أن توجيهات الجهات المختصة بمرض الإيدز في الوزارة أوضحت أن الإصابة بالإيدز لا تعني حرمان المريض من الوظيفة.

جاء ذلك رداً على استفسار لـ "سبق" حول ما يواجه المتعايشين مع المرض من معاناة حقيقية في عدم قبولهم بالوظائف رغم أن الفيروس غير نشط، مشيرين إلى أن  الكشف الطبي يظهر أنهم غير لائقين طبياً الأمر الذي اعتبر بين نتائج الكشف وحرمانهم من العمل  وبين سماح الوزارة لهم بممارسة حياتهم الطبيعية وأنهم ليسوا في الحجر الصحي.

وقال الربيعان إن ما يتعلق بالوظيفة لمريض الإيدز فإن مرض الإيدز هو مرض معدٍ بشكل عام ولكن من خلال ممارسات محددة فقط وهي العلاقات الجنسية غير المحمية مع مصاب، ونقل الدم الملوث والمشاركة في استخدام المخدرات بالحقن، ومن الأم المصابة لجنينها إذا لم تستخدم الأدوية أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

وأضاف: المرض لا ينتقل من خلال المشاركة في مكان العمل أو الأكل أو استخدام المنافع العامة  وعليه فإن الإصابة بعدوى الإيدز ليست سببا في حرمان المصابين به من العمل إلا في مهن محددة ترتبط بطرق العدوى أو أن تكون الحالة الصحية للمريض لا تسمح له بأداء العمل من حيث المقدرة الجسدية أو الذهنية في حالات المرض المتقدمة كغيره من الأمراض الأخرى.

وتابع: ما يتعلق بالزواج فإن الدراسات والحقائق العلمية أثبتت أن مريض الإيدز الذي يستخدم الأدوية المضادة لفيروس الإيدز بشكل منتظم وتحت المراقبة الطبية يعيش حياة طبيعية ويصبح غير معدٍ للشريك أو حتى للطفل إذا استخدم العلاج بطريقة صحيحة ومنتظمة وتحت المتابعة الطبية وعليه يمكن له أو لها في هذه الحالة الزواج والإنجاب مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة دون أن ينقل أو تنقل  العدوى للطرف الآخر أو الطفل  في حالة الالتزام بالعلاج.

وكشف الربيعان أن ما يتعلق بإحصائية الإيدز بالمملكة فإنه ومنذ بداية عام 1984 وحتى نهاية عام 2015 بلغ العدد التراكمي لجميع الحالات المكتشف إصابتها بالإيدز 22952 حالة منها 6770 سعوديا و 16182 من غير السعوديين ، حيث تم اكتشاف 1,191 حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز عام 2015 منها 436 سعودي  و755 من غير السعوديين. ويلاحظ انخفاض الحالات المسجلة بين السعوديين بنسبة 2% عن العام الماضي2014م.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
07:21 PM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
04:04 AM
قال: انخفاض الحالات المسجلة بين السعوديين بنسبة 2% عن العام  الماضي

مرضى الإيدز: عبارة "غير لائق طبياً تلاحقنا".. و"الربيعان": الإصابة لا تعني حرمانكم العمل

A A A
بدر الجبل - تبوك
9
15,485

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان أن توجيهات الجهات المختصة بمرض الإيدز في الوزارة أوضحت أن الإصابة بالإيدز لا تعني حرمان المريض من الوظيفة.

جاء ذلك رداً على استفسار لـ "سبق" حول ما يواجه المتعايشين مع المرض من معاناة حقيقية في عدم قبولهم بالوظائف رغم أن الفيروس غير نشط، مشيرين إلى أن  الكشف الطبي يظهر أنهم غير لائقين طبياً الأمر الذي اعتبر بين نتائج الكشف وحرمانهم من العمل  وبين سماح الوزارة لهم بممارسة حياتهم الطبيعية وأنهم ليسوا في الحجر الصحي.

وقال الربيعان إن ما يتعلق بالوظيفة لمريض الإيدز فإن مرض الإيدز هو مرض معدٍ بشكل عام ولكن من خلال ممارسات محددة فقط وهي العلاقات الجنسية غير المحمية مع مصاب، ونقل الدم الملوث والمشاركة في استخدام المخدرات بالحقن، ومن الأم المصابة لجنينها إذا لم تستخدم الأدوية أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

وأضاف: المرض لا ينتقل من خلال المشاركة في مكان العمل أو الأكل أو استخدام المنافع العامة  وعليه فإن الإصابة بعدوى الإيدز ليست سببا في حرمان المصابين به من العمل إلا في مهن محددة ترتبط بطرق العدوى أو أن تكون الحالة الصحية للمريض لا تسمح له بأداء العمل من حيث المقدرة الجسدية أو الذهنية في حالات المرض المتقدمة كغيره من الأمراض الأخرى.

وتابع: ما يتعلق بالزواج فإن الدراسات والحقائق العلمية أثبتت أن مريض الإيدز الذي يستخدم الأدوية المضادة لفيروس الإيدز بشكل منتظم وتحت المراقبة الطبية يعيش حياة طبيعية ويصبح غير معدٍ للشريك أو حتى للطفل إذا استخدم العلاج بطريقة صحيحة ومنتظمة وتحت المتابعة الطبية وعليه يمكن له أو لها في هذه الحالة الزواج والإنجاب مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة دون أن ينقل أو تنقل  العدوى للطرف الآخر أو الطفل  في حالة الالتزام بالعلاج.

وكشف الربيعان أن ما يتعلق بإحصائية الإيدز بالمملكة فإنه ومنذ بداية عام 1984 وحتى نهاية عام 2015 بلغ العدد التراكمي لجميع الحالات المكتشف إصابتها بالإيدز 22952 حالة منها 6770 سعوديا و 16182 من غير السعوديين ، حيث تم اكتشاف 1,191 حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز عام 2015 منها 436 سعودي  و755 من غير السعوديين. ويلاحظ انخفاض الحالات المسجلة بين السعوديين بنسبة 2% عن العام الماضي2014م.

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