"مركاز جدة" يستقطب أعدادًا غفيرة من الزوار

تخللها فقرات مسرحية وفكاهية وألعاب الخفة

تستقبل فعالية "مركاز جدة" المقامة في معرض جدة الدولي للفعاليات والمؤتمرات، الزوار وسط عددٍ من الأسر المنتجة المشاركة في ذلك الصرح الكبير.

وتخلل الفعالية بعض الفقرات المسرحية والفكاهية وألعاب الخفة التي قدمها صلاح ماجيك على المسرح.

وشارك عددٌ من الفرق الاستعراضية في إحياء الأجواء الروحانية لأيام الزمن الجميل بعرض الفلكلور الحجازي الأصيل، بينما قدمت "مها جبر" مشاركتها بفكرة جديدة في العالم العربي مستوحاة من الخارج، وهي الرجل المعلق في الهواء والمتنكرين المتجولين وسط الحضور؛ بهدف إدخال البهجة على الأطفال والكبار.

وقالت المدير التنفيذي لمهرجان مركاز جدة ميساء السعدون، إن الهدف من المهرجان هو خلق مكان للترفيه والمتعة لكل أفراد العائلة بتقديم الفقرات المتنوعة على المسرح، وتوفير قسم كامل لألعاب الأطفال وأقسام متنوعة أخرى للأكل والملابس والإكسسوارات ومراكز التصوير وغيرها من الجهات المشاركة التي تدعم الأيدي العاملة والأسر المنتجة.

وقدمت السعدون شكرها لكل الأيدي التي تعمل في الخفاء وكانت سببًا وراء ذلك النجاح، مؤكدةً أن العمل الجماعي هو سر النجاح الأكيد لأي عمل، كما شكرت جميع الصحف والسوشيل ميديا الذين شاركوا في تغطية الحدث ونقله بأحسن صورة متمنيةً للجميع التوفيق الدائم.