النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الأميرة جواهر يطلق برنامج "تكافل" لرعاية الأرامل والمطلقات

يوفِّر فرص عمل للأبناء ويقدم الدعم العيني للمنازل

 دشَّن قسم الخدمة الاجتماعية بمركز الأميرة جواهر بنت نايف صباح أمس الأول برنامج (تكافل) لدعم الأم المحتاجة الحاضنة أبناءها والمتعففة عن السؤال والأرامل والمطلقات والمهجورات.. ويتم ذلك بدعمها ماديًّا ومعنويًّا دعمًا مستمرًّا تحت مسمى (أسر المشاعل)، من خلال إيجاد فرص عمل للأبناء، والمساعدة في الدعم العيني المنزلي.
 
ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت نايف آل سعود، الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، برؤية المركز منارًا للعمل الخيري في المنطقة الشرقية.
 
ويقوم البرنامج بدراسة كل حالة على حدة من قِبل باحثة اجتماعية لتحديد حجم الاحتياج، وإيجاد فرص عمل للأبناء، والمساعدة في الدعم العيني المنزلي من أجهزة كهربائية ومواد غذائية وكوبونات شرائية.
 
وكان حفل تدشين البرنامج أمس بمحاضرة توعوية عن الرضا والقناعة، وأن الأرزاق بيد الله، وأن البشر إنما هم وسيلة. فيما ألقت مديرة مركز الأميرة جواهر فايزة العومي كلمة، شرحت فيها هدف البرنامج، وشكرت قسم الخدمة الاجتماعية القائم على البرنامج، الذي ذلل الصعوبات لتدشين هذا البرنامج لرعاية أُسر المشاعل،
 
  واختتمت "العومي" حفل التدشين بتقديم الشكر لكل الداعمين والقائمين على البرنامج، ومنهم واحة المستهلك التي قدمت السلة الغذائية للأسر، كما توجهت بالشكر لجمعية المجدوعي الخيرية، وفريق نعم الأثر الذي عاون في التنظيم، وروضة المشاعل التي شاركت بمعلماتها بعمل برنامج ترفيهي لأطفال الأسر. 
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركز الأميرة جواهر يطلق برنامج "تكافل" لرعاية الأرامل والمطلقات
سبق

 دشَّن قسم الخدمة الاجتماعية بمركز الأميرة جواهر بنت نايف صباح أمس الأول برنامج (تكافل) لدعم الأم المحتاجة الحاضنة أبناءها والمتعففة عن السؤال والأرامل والمطلقات والمهجورات.. ويتم ذلك بدعمها ماديًّا ومعنويًّا دعمًا مستمرًّا تحت مسمى (أسر المشاعل)، من خلال إيجاد فرص عمل للأبناء، والمساعدة في الدعم العيني المنزلي.
 
ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت نايف آل سعود، الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، برؤية المركز منارًا للعمل الخيري في المنطقة الشرقية.
 
ويقوم البرنامج بدراسة كل حالة على حدة من قِبل باحثة اجتماعية لتحديد حجم الاحتياج، وإيجاد فرص عمل للأبناء، والمساعدة في الدعم العيني المنزلي من أجهزة كهربائية ومواد غذائية وكوبونات شرائية.
 
وكان حفل تدشين البرنامج أمس بمحاضرة توعوية عن الرضا والقناعة، وأن الأرزاق بيد الله، وأن البشر إنما هم وسيلة. فيما ألقت مديرة مركز الأميرة جواهر فايزة العومي كلمة، شرحت فيها هدف البرنامج، وشكرت قسم الخدمة الاجتماعية القائم على البرنامج، الذي ذلل الصعوبات لتدشين هذا البرنامج لرعاية أُسر المشاعل،
 
  واختتمت "العومي" حفل التدشين بتقديم الشكر لكل الداعمين والقائمين على البرنامج، ومنهم واحة المستهلك التي قدمت السلة الغذائية للأسر، كما توجهت بالشكر لجمعية المجدوعي الخيرية، وفريق نعم الأثر الذي عاون في التنظيم، وروضة المشاعل التي شاركت بمعلماتها بعمل برنامج ترفيهي لأطفال الأسر. 
 

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
01:33 AM
يوفِّر فرص عمل للأبناء ويقدم الدعم العيني للمنازل

مركز الأميرة جواهر يطلق برنامج "تكافل" لرعاية الأرامل والمطلقات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,281

 دشَّن قسم الخدمة الاجتماعية بمركز الأميرة جواهر بنت نايف صباح أمس الأول برنامج (تكافل) لدعم الأم المحتاجة الحاضنة أبناءها والمتعففة عن السؤال والأرامل والمطلقات والمهجورات.. ويتم ذلك بدعمها ماديًّا ومعنويًّا دعمًا مستمرًّا تحت مسمى (أسر المشاعل)، من خلال إيجاد فرص عمل للأبناء، والمساعدة في الدعم العيني المنزلي.
 
ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت نايف آل سعود، الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، برؤية المركز منارًا للعمل الخيري في المنطقة الشرقية.
 
ويقوم البرنامج بدراسة كل حالة على حدة من قِبل باحثة اجتماعية لتحديد حجم الاحتياج، وإيجاد فرص عمل للأبناء، والمساعدة في الدعم العيني المنزلي من أجهزة كهربائية ومواد غذائية وكوبونات شرائية.
 
وكان حفل تدشين البرنامج أمس بمحاضرة توعوية عن الرضا والقناعة، وأن الأرزاق بيد الله، وأن البشر إنما هم وسيلة. فيما ألقت مديرة مركز الأميرة جواهر فايزة العومي كلمة، شرحت فيها هدف البرنامج، وشكرت قسم الخدمة الاجتماعية القائم على البرنامج، الذي ذلل الصعوبات لتدشين هذا البرنامج لرعاية أُسر المشاعل،
 
  واختتمت "العومي" حفل التدشين بتقديم الشكر لكل الداعمين والقائمين على البرنامج، ومنهم واحة المستهلك التي قدمت السلة الغذائية للأسر، كما توجهت بالشكر لجمعية المجدوعي الخيرية، وفريق نعم الأثر الذي عاون في التنظيم، وروضة المشاعل التي شاركت بمعلماتها بعمل برنامج ترفيهي لأطفال الأسر. 
 

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,916
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,015
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة