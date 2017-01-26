مركز الأميرة جواهر يطلق برنامج "تكافل" لرعاية الأرامل والمطلقات

يوفِّر فرص عمل للأبناء ويقدم الدعم العيني للمنازل

دشَّن قسم الخدمة الاجتماعية بمركز الأميرة جواهر بنت نايف صباح أمس الأول برنامج (تكافل) لدعم الأم المحتاجة الحاضنة أبناءها والمتعففة عن السؤال والأرامل والمطلقات والمهجورات.. ويتم ذلك بدعمها ماديًّا ومعنويًّا دعمًا مستمرًّا تحت مسمى (أسر المشاعل)، من خلال إيجاد فرص عمل للأبناء، والمساعدة في الدعم العيني المنزلي.



ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت نايف آل سعود، الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، برؤية المركز منارًا للعمل الخيري في المنطقة الشرقية.



ويقوم البرنامج بدراسة كل حالة على حدة من قِبل باحثة اجتماعية لتحديد حجم الاحتياج، وإيجاد فرص عمل للأبناء، والمساعدة في الدعم العيني المنزلي من أجهزة كهربائية ومواد غذائية وكوبونات شرائية.



وكان حفل تدشين البرنامج أمس بمحاضرة توعوية عن الرضا والقناعة، وأن الأرزاق بيد الله، وأن البشر إنما هم وسيلة. فيما ألقت مديرة مركز الأميرة جواهر فايزة العومي كلمة، شرحت فيها هدف البرنامج، وشكرت قسم الخدمة الاجتماعية القائم على البرنامج، الذي ذلل الصعوبات لتدشين هذا البرنامج لرعاية أُسر المشاعل،



واختتمت "العومي" حفل التدشين بتقديم الشكر لكل الداعمين والقائمين على البرنامج، ومنهم واحة المستهلك التي قدمت السلة الغذائية للأسر، كما توجهت بالشكر لجمعية المجدوعي الخيرية، وفريق نعم الأثر الذي عاون في التنظيم، وروضة المشاعل التي شاركت بمعلماتها بعمل برنامج ترفيهي لأطفال الأسر.

