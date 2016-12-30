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مركز التحكيم: إعادة "الوادعي" للترشح لمنصب نائب رئيس اتحاد القدم

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الخميس، أنه قرر اعتماد ترشح "أحمد الوادعي" لمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في انتخابات الدورة الثانية لمجلس الاتحاد، التي ستُجرى غدًا السبت.

جاء ذلك من خلال قبول مركز التحكيم الاستئناف المقدم من "الوادعي"، ضد قرار لجنة الاستئناف الانتخابية باستبعاده من الانتخابات، وألزم المركز اتحاد اللعبة بدفع كامل تكاليف التحكيم.

وبهذا أصبحت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي تضم كلًّا من: أحمد الوادعي، وخالد آل ثنيان، ومحمد الدوسري، وياسر المسحل.

يذكر أن الانتخابات ستقام ظهر غد السبت، في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مركز التحكيم: إعادة "الوادعي" للترشح لمنصب نائب رئيس اتحاد القدم
سبق

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الخميس، أنه قرر اعتماد ترشح "أحمد الوادعي" لمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في انتخابات الدورة الثانية لمجلس الاتحاد، التي ستُجرى غدًا السبت.

جاء ذلك من خلال قبول مركز التحكيم الاستئناف المقدم من "الوادعي"، ضد قرار لجنة الاستئناف الانتخابية باستبعاده من الانتخابات، وألزم المركز اتحاد اللعبة بدفع كامل تكاليف التحكيم.

وبهذا أصبحت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي تضم كلًّا من: أحمد الوادعي، وخالد آل ثنيان، ومحمد الدوسري، وياسر المسحل.

يذكر أن الانتخابات ستقام ظهر غد السبت، في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
10:25 PM

مركز التحكيم: إعادة "الوادعي" للترشح لمنصب نائب رئيس اتحاد القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الخميس، أنه قرر اعتماد ترشح "أحمد الوادعي" لمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في انتخابات الدورة الثانية لمجلس الاتحاد، التي ستُجرى غدًا السبت.

جاء ذلك من خلال قبول مركز التحكيم الاستئناف المقدم من "الوادعي"، ضد قرار لجنة الاستئناف الانتخابية باستبعاده من الانتخابات، وألزم المركز اتحاد اللعبة بدفع كامل تكاليف التحكيم.

وبهذا أصبحت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي تضم كلًّا من: أحمد الوادعي، وخالد آل ثنيان، ومحمد الدوسري، وياسر المسحل.

يذكر أن الانتخابات ستقام ظهر غد السبت، في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

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