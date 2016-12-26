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مركز الرعاية بالجوف ينظم رحلة ترفيهية لنزلائه بـ"مزارع سكاكا"

"كبار السن "استمتعوا بالأجواء الجميلة بعد هطول الأمطار

نظّم مركز الرعاية الاجتماعية بالجوف رحلة ترفيهية للنزلاء صباح اليوم الاثنين بإحدى المزارع بمدينة سكاكا؛ سعياً للترويح عنهم وامتداداً لبرنامج الزيارات الترفيهية.


اشتملت الرحلة على تقديم العديد من الفعاليات حيث قضى فيها كبار السن ساعات ترفيهية وقام بعضهم بعمل “المصلي” وهو الخبز الذي يُعمل على نار الحطب، كما تضمنت الرحلة جولة تعريفية بالمزرعة خلال الفترة الصباحية.


 فيما أكد كبار السن أن الرحلة استمتعوا خلالها بالأجواء الجميلة بعد هطول الأمطار التي رزقنا بها خلال الأيام الماضية.
وفي الختام قدم مدير الرعاية الاجتماعية محمد بستان العنزي شكره وتقديره للمستضيف محمد غصاب العلي على استقباله نزلاء الدار لأكثر من مناسبة كما أشاد بجهود زملائه الذين أعدوا ونفذوا هذا النشاط.
 
 

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مركز الرعاية بالجوف ينظم رحلة ترفيهية لنزلائه بـ"مزارع سكاكا"
سبق

نظّم مركز الرعاية الاجتماعية بالجوف رحلة ترفيهية للنزلاء صباح اليوم الاثنين بإحدى المزارع بمدينة سكاكا؛ سعياً للترويح عنهم وامتداداً لبرنامج الزيارات الترفيهية.


اشتملت الرحلة على تقديم العديد من الفعاليات حيث قضى فيها كبار السن ساعات ترفيهية وقام بعضهم بعمل “المصلي” وهو الخبز الذي يُعمل على نار الحطب، كما تضمنت الرحلة جولة تعريفية بالمزرعة خلال الفترة الصباحية.


 فيما أكد كبار السن أن الرحلة استمتعوا خلالها بالأجواء الجميلة بعد هطول الأمطار التي رزقنا بها خلال الأيام الماضية.
وفي الختام قدم مدير الرعاية الاجتماعية محمد بستان العنزي شكره وتقديره للمستضيف محمد غصاب العلي على استقباله نزلاء الدار لأكثر من مناسبة كما أشاد بجهود زملائه الذين أعدوا ونفذوا هذا النشاط.
 
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
11:29 PM
"كبار السن "استمتعوا بالأجواء الجميلة بعد هطول الأمطار

مركز الرعاية بالجوف ينظم رحلة ترفيهية لنزلائه بـ"مزارع سكاكا"

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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نظّم مركز الرعاية الاجتماعية بالجوف رحلة ترفيهية للنزلاء صباح اليوم الاثنين بإحدى المزارع بمدينة سكاكا؛ سعياً للترويح عنهم وامتداداً لبرنامج الزيارات الترفيهية.


اشتملت الرحلة على تقديم العديد من الفعاليات حيث قضى فيها كبار السن ساعات ترفيهية وقام بعضهم بعمل “المصلي” وهو الخبز الذي يُعمل على نار الحطب، كما تضمنت الرحلة جولة تعريفية بالمزرعة خلال الفترة الصباحية.


 فيما أكد كبار السن أن الرحلة استمتعوا خلالها بالأجواء الجميلة بعد هطول الأمطار التي رزقنا بها خلال الأيام الماضية.
وفي الختام قدم مدير الرعاية الاجتماعية محمد بستان العنزي شكره وتقديره للمستضيف محمد غصاب العلي على استقباله نزلاء الدار لأكثر من مناسبة كما أشاد بجهود زملائه الذين أعدوا ونفذوا هذا النشاط.
 
 

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