مركز المعلومات الوطني: لا اختراقات لـ "أبشر"

قال: للاحترازات الأمنية التقنية الوقائية المعمول بها

أكد مركز المعلومات الوطني اليوم عدم تعرض نظام خدمات أبشر لأي اختراقات إلكترونية، بفضل الله، وذلك للاحترازات الأمنية التقنية الوقائية المعمول بها.



وكان قد أعلن نظام أبشر في وقت سابق أن جميع الأنظمة التابعه له تتمتع بأعلى مستويات الحماية وأنها لم تتعرض لأي اختراق، و يمكن للمشتركين أداء معاملاتهم بكل أمان ، كما أكد أن الرسائل النصية الواردة من MOI-Portal صحيحة وهي ضمن قنواته الرسمية.