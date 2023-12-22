"مركز المعلومات الوطني" يحتفل بحصوله على مستوى النضج الرابع في تطوير البرمجيات

​بحسب منهجية CMMI .. والحفل برعاية مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية

تحت رعاية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية -حفظه الله-، وبحضور المدير العام لمركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة والشركاء الاستراتيجيين ومديري تقنية المعلومات بالقطاعات الأمنية والجهات الحكومية، عقد مركز المعلومات الوطني اليوم احتفالاً بمناسبة تحقيقه المركز الرابع في مستوى النضج في مجال تطوير البرمجيات من أصل خمسة مستويات، حسب منهجية (CMMI) الدولية، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.



وفي بداية الحفل ألقى مساعد المدير العام لمركز المعلومات الوطني لحلول الأعمال المهندس أحمد البواردي كلمته، وأشار إلى أهمية حصول المركز على المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات من نموذج قدرات الاستحقاق الدولي (CMMI) في مجال تطوير البرمجيات؛ ليصبح بذلك المركز من أولى الجهات الحكومية في السعودية في الحصول على ذلك الإنجاز، إضافة إلى أن المركز يعتبر ثالث جهة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على ذلك الاعتراف الدولي، التي ستسهم -بحول الله تعالى- في رفع الجودة في جميع أعمال المركز التطويرية والتشغيلية للأنظمة والخدمات التقنية.



وقدم مدير مكتب إدارة البرمجيات والمشرف على مشروع الترقية للمستوى الرابع من منهجية (CMMI)، المهندس يحيى العساف، عرضًا مرئيًّا عن قصة النجاح، وحصول مركز المعلومات الوطني على تلك الشهادة في مستواها الرابع منذ ما يزيد على أشهر، التي سبقتها فترة طويلة للتحضير والتجهيز من جانب جميع العاملين في المركز. مبينًا أن الشهادة جاءت تكليلاً واعترافًا بحجم المجهودات التي قام بها فريق عمل المركز، ومشيرًا إلى أن المركز بعد حصوله على المستوى الرابع سيحاول بذل قصارى جهده للحصول على المستوى الخامس والأخير من هذه الشهادة الدولية.





بعد ذلك سلم الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية -حفظه الله-، راعي الحفل، شهادات الشكر والتقدير إلى فريق العمل عرفانًا بجهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب؛ ما ساهم في تحقيق الإنجاز العالمي. متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية، وحثهم على الاستمرار في بذل المزيد من العطاء في خدمة هذا البلد في ظل القيادة الحكيمة. والمكرمون على النحو الآتي: المهندس أحمد البواري، المهندس عبدالمحسن الحريص، العقيد علي الصغير، المهندس عبدالله الدريبي، المهندس خالد الصرامي، الرائد منصور الصغير، الأستاذ خالد العساف، المهندس يحيى العساف، الدكتور عادل بركات، المهندس عبدالإله الرويشد، المهندس عبدالعزيز الوادي، المهندس عبدالناصر العنزي، المهندس عبدالله بامفلح، المهندس خالد المطيري، المهندس نواف الغامدي، المهندس خالد القفاري، النقيب حسن الفيفي والملازم أول عبدالله البابطين.



وفي نهاية الحفل قدم المدير العام لمركز المعلومات الوطني، الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، شهادة المستوى الرابع (CMMI) لراعي الحفل، كما تقدم له بجزيل الشكر والامتنان على رعايته الحفل.

