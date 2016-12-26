مركز الملك سلمان يقدّم 30 ألف سلة غذائية لأسر متضررة في زامبيا

تزن الواحدة 60 كجم.. والتكلفة الإجمالية للمساعدات مليونا دولار

سلّم فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 ألف سلة غذائية و12 طنًا من التمور للأسر الأكثر تضررًا في جمهورية زامبيا.

ونسّق المركز مع حكومة زامبيا ممثلة بوحدة إدارة الكوارث والحد من آثارها, لتقديم مساعدات إغاثية هناك.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمساعدات مليوني دولار, وتزن السلة الواحدة 60 كيلوجرامًا من الأغذية الأساسية.