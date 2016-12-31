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مركز صحي الشرائع بمخطط سبعة يعلن بدء حملة تطعيم شلل الأطفال الأولى

تحت شعار "أبناؤكم أمانة في أعناقكم".. وتنطلق غدًا الأحد

تحت شعار "أبناؤكم أمانة في أعناقكم" تنطلق غدًا الأحد حملة تطعيم شلل الأطفال (الجرعة الأولى) بمركز صحي الشرائع بمخطط سبعة، وذلك عن طريق فرق تطعيم تقوم بالتوجه للمنازل، وتقديم الجرعات مجانية. كما تتولى فرق أخرى موجودة في المركز الصحي بمخطط سبعة بالشرائع استقبال الأطفال من يوم غد 1438/ 4/ 3هـ، وتستمر إلى نهاية يوم الخميس 1438/ 4/ 7هـ.
 
 وناشدت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة الأهالي الحرص على حصول الأطفال على هذه التطعيمات، التي تقيهم - بإذن الله - من خطر الإصابة بشلل الأطفال. 

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مركز صحي الشرائع بمخطط سبعة يعلن بدء حملة تطعيم شلل الأطفال الأولى
سبق

تحت شعار "أبناؤكم أمانة في أعناقكم" تنطلق غدًا الأحد حملة تطعيم شلل الأطفال (الجرعة الأولى) بمركز صحي الشرائع بمخطط سبعة، وذلك عن طريق فرق تطعيم تقوم بالتوجه للمنازل، وتقديم الجرعات مجانية. كما تتولى فرق أخرى موجودة في المركز الصحي بمخطط سبعة بالشرائع استقبال الأطفال من يوم غد 1438/ 4/ 3هـ، وتستمر إلى نهاية يوم الخميس 1438/ 4/ 7هـ.
 
 وناشدت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة الأهالي الحرص على حصول الأطفال على هذه التطعيمات، التي تقيهم - بإذن الله - من خطر الإصابة بشلل الأطفال. 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
10:27 PM
تحت شعار "أبناؤكم أمانة في أعناقكم".. وتنطلق غدًا الأحد

مركز صحي الشرائع بمخطط سبعة يعلن بدء حملة تطعيم شلل الأطفال الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تحت شعار "أبناؤكم أمانة في أعناقكم" تنطلق غدًا الأحد حملة تطعيم شلل الأطفال (الجرعة الأولى) بمركز صحي الشرائع بمخطط سبعة، وذلك عن طريق فرق تطعيم تقوم بالتوجه للمنازل، وتقديم الجرعات مجانية. كما تتولى فرق أخرى موجودة في المركز الصحي بمخطط سبعة بالشرائع استقبال الأطفال من يوم غد 1438/ 4/ 3هـ، وتستمر إلى نهاية يوم الخميس 1438/ 4/ 7هـ.
 
 وناشدت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة الأهالي الحرص على حصول الأطفال على هذه التطعيمات، التي تقيهم - بإذن الله - من خطر الإصابة بشلل الأطفال. 

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