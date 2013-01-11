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"مرور الشرقية" يطلق حملة لتركيب حواجز بالشاحنات لحماية المركبات الصغيرة

​انفاذاً لتوجيهات ولي العهد

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنفذ إدارة مرور المنطقة الشرقية اليوم حملة مرورية توعوية لقائدي وملاك الشاحنات من أجل تركيب حواجز حديديه أمام وخلف وجوانب الشاحنات .

 

وقال مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري إن الحمله تستهدف قائدي وملاك الشاحنات من خلال وجود رجال ودوريات المرور في المواقع التي تكثر فيها الشاحنات؛ لتوجيههم بالالتزام بالقرار وتركيب الحواجز بالشاحنات .

 

وأكد أن الحملة تأتي بالتعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة النقل، ووزارة والداخلية ممثلة بإدارة المرور، حيث تفرض هيئة المواصفات على الشاحنات وجود الحواجز على جميع جوانب الشاحنات؛ لتقي من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث، لا سمح الله.

 

وعن المواقع المستهدفة ذكر العميد الهاجري أنه يكون من خلال وجود الشاحنات في مداخل ومخارج المدن والطرقات السريعة ومحطات البنزين والفحص الدوري والمناطق الصناعية والموانئ، حيث يقوم رجال المرور بتوزيع البروشورت والإرشادات، وكذلك تركيب اللوحات الارشادية لذلك بمدارس تعليم القيادة.

 

ودعا الهاجري ملاك الشاحنات إلى سرعة تركيب الحواجز الحامية على شاحناتهم، متمنياً السلامه للجميع.

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"مرور الشرقية" يطلق حملة لتركيب حواجز بالشاحنات لحماية المركبات الصغيرة
سبق

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنفذ إدارة مرور المنطقة الشرقية اليوم حملة مرورية توعوية لقائدي وملاك الشاحنات من أجل تركيب حواجز حديديه أمام وخلف وجوانب الشاحنات .

 

وقال مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري إن الحمله تستهدف قائدي وملاك الشاحنات من خلال وجود رجال ودوريات المرور في المواقع التي تكثر فيها الشاحنات؛ لتوجيههم بالالتزام بالقرار وتركيب الحواجز بالشاحنات .

 

وأكد أن الحملة تأتي بالتعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة النقل، ووزارة والداخلية ممثلة بإدارة المرور، حيث تفرض هيئة المواصفات على الشاحنات وجود الحواجز على جميع جوانب الشاحنات؛ لتقي من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث، لا سمح الله.

 

وعن المواقع المستهدفة ذكر العميد الهاجري أنه يكون من خلال وجود الشاحنات في مداخل ومخارج المدن والطرقات السريعة ومحطات البنزين والفحص الدوري والمناطق الصناعية والموانئ، حيث يقوم رجال المرور بتوزيع البروشورت والإرشادات، وكذلك تركيب اللوحات الارشادية لذلك بمدارس تعليم القيادة.

 

ودعا الهاجري ملاك الشاحنات إلى سرعة تركيب الحواجز الحامية على شاحناتهم، متمنياً السلامه للجميع.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
07:07 PM
​انفاذاً لتوجيهات ولي العهد

"مرور الشرقية" يطلق حملة لتركيب حواجز بالشاحنات لحماية المركبات الصغيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنفذ إدارة مرور المنطقة الشرقية اليوم حملة مرورية توعوية لقائدي وملاك الشاحنات من أجل تركيب حواجز حديديه أمام وخلف وجوانب الشاحنات .

 

وقال مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري إن الحمله تستهدف قائدي وملاك الشاحنات من خلال وجود رجال ودوريات المرور في المواقع التي تكثر فيها الشاحنات؛ لتوجيههم بالالتزام بالقرار وتركيب الحواجز بالشاحنات .

 

وأكد أن الحملة تأتي بالتعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة النقل، ووزارة والداخلية ممثلة بإدارة المرور، حيث تفرض هيئة المواصفات على الشاحنات وجود الحواجز على جميع جوانب الشاحنات؛ لتقي من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث، لا سمح الله.

 

وعن المواقع المستهدفة ذكر العميد الهاجري أنه يكون من خلال وجود الشاحنات في مداخل ومخارج المدن والطرقات السريعة ومحطات البنزين والفحص الدوري والمناطق الصناعية والموانئ، حيث يقوم رجال المرور بتوزيع البروشورت والإرشادات، وكذلك تركيب اللوحات الارشادية لذلك بمدارس تعليم القيادة.

 

ودعا الهاجري ملاك الشاحنات إلى سرعة تركيب الحواجز الحامية على شاحناتهم، متمنياً السلامه للجميع.

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