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"مرور الشرقية" يوجّه "نجم" بمباشرة الحوادث عبر الدراجات النارية

لضمان سرعة الوصول إلى المواقع في الأماكن المزدحمة

وجّه مدير مرور المنطقة الشرقية "العميد راشد الهاجري" شركة "نجم" بالانتقال إلى مواقع الحوادث المرورية للسيارات المؤمن عليها بواسطة الدراجات النارية، من أجل ضمان سرعة الوصول إلى الأماكن المزدحمة بدون تأخير.

 

وقال العميد "الهاجري" لـ"سبق": "نظراً لوقوع حوادث مرورية في أماكن مزدحمة أو ضيقة مثل الأنفاق وغيرها من المواقع الأخرى وعدم قدرة دورية شركة نجم على مباشرة هذة الحوادث بالصفة العاجلة؛ مما ينعكس سلباً على حركة السير بالميدان والطرقات، فقد قررنا حثهم على توفير الدراجات النارية لمنسوبيهم ليسهل وصولهم لموقع الحوادث دون تأخير".

 

وأضاف: "لقد بادروا بتوفير مجموعة من الدراجات كمرحلة أولى، وسيكون التوسع في المراحل القادمة لتشمل بقية المدن والمحافظات".

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"مرور الشرقية" يوجّه "نجم" بمباشرة الحوادث عبر الدراجات النارية
سبق

وجّه مدير مرور المنطقة الشرقية "العميد راشد الهاجري" شركة "نجم" بالانتقال إلى مواقع الحوادث المرورية للسيارات المؤمن عليها بواسطة الدراجات النارية، من أجل ضمان سرعة الوصول إلى الأماكن المزدحمة بدون تأخير.

 

وقال العميد "الهاجري" لـ"سبق": "نظراً لوقوع حوادث مرورية في أماكن مزدحمة أو ضيقة مثل الأنفاق وغيرها من المواقع الأخرى وعدم قدرة دورية شركة نجم على مباشرة هذة الحوادث بالصفة العاجلة؛ مما ينعكس سلباً على حركة السير بالميدان والطرقات، فقد قررنا حثهم على توفير الدراجات النارية لمنسوبيهم ليسهل وصولهم لموقع الحوادث دون تأخير".

 

وأضاف: "لقد بادروا بتوفير مجموعة من الدراجات كمرحلة أولى، وسيكون التوسع في المراحل القادمة لتشمل بقية المدن والمحافظات".

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
05:17 PM
لضمان سرعة الوصول إلى المواقع في الأماكن المزدحمة

"مرور الشرقية" يوجّه "نجم" بمباشرة الحوادث عبر الدراجات النارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
17
18,498

وجّه مدير مرور المنطقة الشرقية "العميد راشد الهاجري" شركة "نجم" بالانتقال إلى مواقع الحوادث المرورية للسيارات المؤمن عليها بواسطة الدراجات النارية، من أجل ضمان سرعة الوصول إلى الأماكن المزدحمة بدون تأخير.

 

وقال العميد "الهاجري" لـ"سبق": "نظراً لوقوع حوادث مرورية في أماكن مزدحمة أو ضيقة مثل الأنفاق وغيرها من المواقع الأخرى وعدم قدرة دورية شركة نجم على مباشرة هذة الحوادث بالصفة العاجلة؛ مما ينعكس سلباً على حركة السير بالميدان والطرقات، فقد قررنا حثهم على توفير الدراجات النارية لمنسوبيهم ليسهل وصولهم لموقع الحوادث دون تأخير".

 

وأضاف: "لقد بادروا بتوفير مجموعة من الدراجات كمرحلة أولى، وسيكون التوسع في المراحل القادمة لتشمل بقية المدن والمحافظات".

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