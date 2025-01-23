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مرور تبوك يطلق حملة توعوية لتركيب حواجز السلامة للشاحنات

استهدفت ملاك الشاحنات وقائديها وتستمر لمدة عام

أطلق مرور منطقة تبوك، اليوم، حملة توعوية بأهمية تركيب حواجز جانبية وأمامية وخلفية للشاحنات والمقطورات؛ للتقليل من الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وتركزت الحملة على توزيع النشرات التوعوية بهذا الخصوص بمداخل المدينة وبمواقع حجز الشاحنات وبمحطة الفحص الدوري، وشملت الحملة مدينة تبوك وجميع المحافظات التابعة لها، واستهدفت ملاك الشاحنات وقائديها.

يذكر أن هذه الحملة بالتعاون بين الأمن العام (الإدارة العامة للمرور) والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتستمر لمدة عام بإذن الله تعالى، يتم بعدها إلزام ملاك الشاحنات والمقطورات بتركيب هذه الحواجز تحقيقا للسلامة العامة.

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مرور تبوك يطلق حملة توعوية لتركيب حواجز السلامة للشاحنات
سبق

أطلق مرور منطقة تبوك، اليوم، حملة توعوية بأهمية تركيب حواجز جانبية وأمامية وخلفية للشاحنات والمقطورات؛ للتقليل من الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وتركزت الحملة على توزيع النشرات التوعوية بهذا الخصوص بمداخل المدينة وبمواقع حجز الشاحنات وبمحطة الفحص الدوري، وشملت الحملة مدينة تبوك وجميع المحافظات التابعة لها، واستهدفت ملاك الشاحنات وقائديها.

يذكر أن هذه الحملة بالتعاون بين الأمن العام (الإدارة العامة للمرور) والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتستمر لمدة عام بإذن الله تعالى، يتم بعدها إلزام ملاك الشاحنات والمقطورات بتركيب هذه الحواجز تحقيقا للسلامة العامة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
02:55 PM
استهدفت ملاك الشاحنات وقائديها وتستمر لمدة عام

مرور تبوك يطلق حملة توعوية لتركيب حواجز السلامة للشاحنات

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نواف الغضوري - تبوك
2
599

أطلق مرور منطقة تبوك، اليوم، حملة توعوية بأهمية تركيب حواجز جانبية وأمامية وخلفية للشاحنات والمقطورات؛ للتقليل من الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وتركزت الحملة على توزيع النشرات التوعوية بهذا الخصوص بمداخل المدينة وبمواقع حجز الشاحنات وبمحطة الفحص الدوري، وشملت الحملة مدينة تبوك وجميع المحافظات التابعة لها، واستهدفت ملاك الشاحنات وقائديها.

يذكر أن هذه الحملة بالتعاون بين الأمن العام (الإدارة العامة للمرور) والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتستمر لمدة عام بإذن الله تعالى، يتم بعدها إلزام ملاك الشاحنات والمقطورات بتركيب هذه الحواجز تحقيقا للسلامة العامة.

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