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"مرور جدة": حواجز أمامية وخلفية للشاحنات تمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها

أطلق حملة توعية في مواقع عدة بالمحافظة

أطلقت إدارة مرور محافظة جدة اليوم الأحد ولمدة عام كامل؛ حملة توعوية لقائدي وملاك الشاحنات لتركيب حواجز أمامية وخلفية وجانبية، بمواصفات فنية وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تهدف إلى منع دخول السيارات الصغيرة تحت هذه الشاحنات أثناء وقوع الحوادث المرورية -لا قدر الله-.
 
وقال مدير مرور محافظة جدة "العميد سليمان بن عبدالله الزكري": "تم تنفيذ هذه الحملة وتوزيع البروشور الخاص بها في عدد من نقاط منع الشاحنات، وعلى فترتين صباحية ومسائية على مداخل ومخارج المحافظة وعلى الخطوط السريعة، إضافة إلى محطة الفحص الدوري، وكذلك بوابات ميناء جدة الإسلامي عن طريق رجال المرور المتواجدين في جميع أنحاء المحافظة"، مطالبًا أصحاب الشاحنات بسرعة تركيب الحواجز لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
 

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"مرور جدة": حواجز أمامية وخلفية للشاحنات تمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها
سبق

أطلقت إدارة مرور محافظة جدة اليوم الأحد ولمدة عام كامل؛ حملة توعوية لقائدي وملاك الشاحنات لتركيب حواجز أمامية وخلفية وجانبية، بمواصفات فنية وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تهدف إلى منع دخول السيارات الصغيرة تحت هذه الشاحنات أثناء وقوع الحوادث المرورية -لا قدر الله-.
 
وقال مدير مرور محافظة جدة "العميد سليمان بن عبدالله الزكري": "تم تنفيذ هذه الحملة وتوزيع البروشور الخاص بها في عدد من نقاط منع الشاحنات، وعلى فترتين صباحية ومسائية على مداخل ومخارج المحافظة وعلى الخطوط السريعة، إضافة إلى محطة الفحص الدوري، وكذلك بوابات ميناء جدة الإسلامي عن طريق رجال المرور المتواجدين في جميع أنحاء المحافظة"، مطالبًا أصحاب الشاحنات بسرعة تركيب الحواجز لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
09:36 PM
أطلق حملة توعية في مواقع عدة بالمحافظة

"مرور جدة": حواجز أمامية وخلفية للشاحنات تمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت إدارة مرور محافظة جدة اليوم الأحد ولمدة عام كامل؛ حملة توعوية لقائدي وملاك الشاحنات لتركيب حواجز أمامية وخلفية وجانبية، بمواصفات فنية وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تهدف إلى منع دخول السيارات الصغيرة تحت هذه الشاحنات أثناء وقوع الحوادث المرورية -لا قدر الله-.
 
وقال مدير مرور محافظة جدة "العميد سليمان بن عبدالله الزكري": "تم تنفيذ هذه الحملة وتوزيع البروشور الخاص بها في عدد من نقاط منع الشاحنات، وعلى فترتين صباحية ومسائية على مداخل ومخارج المحافظة وعلى الخطوط السريعة، إضافة إلى محطة الفحص الدوري، وكذلك بوابات ميناء جدة الإسلامي عن طريق رجال المرور المتواجدين في جميع أنحاء المحافظة"، مطالبًا أصحاب الشاحنات بسرعة تركيب الحواجز لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
 

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