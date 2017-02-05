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مرور عسير يبدأ تطبيق حملة توعوية لقائدي الشاحنات

لوضع حواجز للتقليل من الإصابات أثناء الحوادث

وجه مدير إدارة مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله بن عايض بن حويز، بتنفيذ حملات لقائدي الشاحنات بضرورة وضع حواجز تمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها أثناء الحوادث.

وبدأت شعبة مرور محافظة محايل عسير بإشراف مباشر من مدير الشعبة المقدم إبراهيم بن أحمد آل عيسى، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة توعوية لقائدي الشاحنات، حول تركيب الحواجز الأمامية والخلفية للشاحنات والمقطورات لتقليل الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وتم توزيع البروشورات التي توضح كيفية تركيب تلك الحواجز وأهميتها من ناحية السلامة المرورية ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

 

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مرور عسير يبدأ تطبيق حملة توعوية لقائدي الشاحنات
سبق

وجه مدير إدارة مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله بن عايض بن حويز، بتنفيذ حملات لقائدي الشاحنات بضرورة وضع حواجز تمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها أثناء الحوادث.

وبدأت شعبة مرور محافظة محايل عسير بإشراف مباشر من مدير الشعبة المقدم إبراهيم بن أحمد آل عيسى، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة توعوية لقائدي الشاحنات، حول تركيب الحواجز الأمامية والخلفية للشاحنات والمقطورات لتقليل الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وتم توزيع البروشورات التي توضح كيفية تركيب تلك الحواجز وأهميتها من ناحية السلامة المرورية ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
06:11 PM
لوضع حواجز للتقليل من الإصابات أثناء الحوادث

مرور عسير يبدأ تطبيق حملة توعوية لقائدي الشاحنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وجه مدير إدارة مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله بن عايض بن حويز، بتنفيذ حملات لقائدي الشاحنات بضرورة وضع حواجز تمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها أثناء الحوادث.

وبدأت شعبة مرور محافظة محايل عسير بإشراف مباشر من مدير الشعبة المقدم إبراهيم بن أحمد آل عيسى، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة توعوية لقائدي الشاحنات، حول تركيب الحواجز الأمامية والخلفية للشاحنات والمقطورات لتقليل الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وتم توزيع البروشورات التي توضح كيفية تركيب تلك الحواجز وأهميتها من ناحية السلامة المرورية ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

 

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