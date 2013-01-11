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"مرور عسير" يقابل قائد مركبة "ساهر" المتهور بعقوبات مغلظة

قال: لا تهاون في تطبيق النظام .. أحلناه وأصدرنا قراراً يقضي بإيقافه

أصدر "مرور منطقة عسير"، عقوبات مغلظة ضدّ سائق مركبة ساهر المتهور الذي ظهر في الفيديو الذي وثّقه مواطن ونشرته "سبق"، صباح أمس الأحد، الذي أظهر تجاوز إحدى سيارات نظام رصد المخالفات المرورية "ساهر"، السرعة النظامية؛ حيث كانت تسير بسرعة وصلت إلى 120 كيلو متراً في الساعة على الرغم من أن السرعة القانونية وفق اللوحات الإرشادية محدّدة بـ 60 كيلو متراً في الساعة، وذلك على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.

 

وبيّن "مرور عسير"، أنه تمت إحالة السائق  إلى الهيئة المرورية، وصدر قرارٌ يقضي بإيقافه وتطبيق المخالفات النظامية بحقه، مشيراً إلى أن مدير إدارة مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله بن عايض الحويري؛ يؤكد أن "مرور عسير" لن يتوانى في تطبيق النظام بحق مَن يخالف أنظمة المرور على العموم بالعدل والمساواة.

 

كانت "سبق"، قد نشرت فيديو وثّقه مواطن للسرعة الجنونية التي كانت تسير بها مركبة "ساهر"؛ حيث قال: "ساهر يتجاوز السرعة القانونية في عقبة ضلع بمنطقة عسير، ويتجاوز السيارات تجاوزاً خاطئاً".

 

واستعرض المواطن عبر مقطع الفيديو سرعة سيارة ساهر مع المنعطفات، مقارنها بسرعة سيارته، ومبيّناً السرعة القانونية في لوحات الطريق.

 

يُشار إلى أن مقاطع تجاوزات سيارات "ساهر" للسرعة النظامية، انتشرت على موقع "يوتيوب" بشكلٍ كبير خلال الأشهر الماضية والتي وثّقها مواطنون أكّدوا خلالها أن العاملين على النظام أنفسهم يتجاوزون الأنظمة المرورية.

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"مرور عسير" يقابل قائد مركبة "ساهر" المتهور بعقوبات مغلظة
سبق

أصدر "مرور منطقة عسير"، عقوبات مغلظة ضدّ سائق مركبة ساهر المتهور الذي ظهر في الفيديو الذي وثّقه مواطن ونشرته "سبق"، صباح أمس الأحد، الذي أظهر تجاوز إحدى سيارات نظام رصد المخالفات المرورية "ساهر"، السرعة النظامية؛ حيث كانت تسير بسرعة وصلت إلى 120 كيلو متراً في الساعة على الرغم من أن السرعة القانونية وفق اللوحات الإرشادية محدّدة بـ 60 كيلو متراً في الساعة، وذلك على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.

 

وبيّن "مرور عسير"، أنه تمت إحالة السائق  إلى الهيئة المرورية، وصدر قرارٌ يقضي بإيقافه وتطبيق المخالفات النظامية بحقه، مشيراً إلى أن مدير إدارة مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله بن عايض الحويري؛ يؤكد أن "مرور عسير" لن يتوانى في تطبيق النظام بحق مَن يخالف أنظمة المرور على العموم بالعدل والمساواة.

 

كانت "سبق"، قد نشرت فيديو وثّقه مواطن للسرعة الجنونية التي كانت تسير بها مركبة "ساهر"؛ حيث قال: "ساهر يتجاوز السرعة القانونية في عقبة ضلع بمنطقة عسير، ويتجاوز السيارات تجاوزاً خاطئاً".

 

واستعرض المواطن عبر مقطع الفيديو سرعة سيارة ساهر مع المنعطفات، مقارنها بسرعة سيارته، ومبيّناً السرعة القانونية في لوحات الطريق.

 

يُشار إلى أن مقاطع تجاوزات سيارات "ساهر" للسرعة النظامية، انتشرت على موقع "يوتيوب" بشكلٍ كبير خلال الأشهر الماضية والتي وثّقها مواطنون أكّدوا خلالها أن العاملين على النظام أنفسهم يتجاوزون الأنظمة المرورية.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
02:01 PM
قال: لا تهاون في تطبيق النظام .. أحلناه وأصدرنا قراراً يقضي بإيقافه

"مرور عسير" يقابل قائد مركبة "ساهر" المتهور بعقوبات مغلظة

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فهد كاملي - عسير
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22,455

أصدر "مرور منطقة عسير"، عقوبات مغلظة ضدّ سائق مركبة ساهر المتهور الذي ظهر في الفيديو الذي وثّقه مواطن ونشرته "سبق"، صباح أمس الأحد، الذي أظهر تجاوز إحدى سيارات نظام رصد المخالفات المرورية "ساهر"، السرعة النظامية؛ حيث كانت تسير بسرعة وصلت إلى 120 كيلو متراً في الساعة على الرغم من أن السرعة القانونية وفق اللوحات الإرشادية محدّدة بـ 60 كيلو متراً في الساعة، وذلك على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.

 

وبيّن "مرور عسير"، أنه تمت إحالة السائق  إلى الهيئة المرورية، وصدر قرارٌ يقضي بإيقافه وتطبيق المخالفات النظامية بحقه، مشيراً إلى أن مدير إدارة مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله بن عايض الحويري؛ يؤكد أن "مرور عسير" لن يتوانى في تطبيق النظام بحق مَن يخالف أنظمة المرور على العموم بالعدل والمساواة.

 

كانت "سبق"، قد نشرت فيديو وثّقه مواطن للسرعة الجنونية التي كانت تسير بها مركبة "ساهر"؛ حيث قال: "ساهر يتجاوز السرعة القانونية في عقبة ضلع بمنطقة عسير، ويتجاوز السيارات تجاوزاً خاطئاً".

 

واستعرض المواطن عبر مقطع الفيديو سرعة سيارة ساهر مع المنعطفات، مقارنها بسرعة سيارته، ومبيّناً السرعة القانونية في لوحات الطريق.

 

يُشار إلى أن مقاطع تجاوزات سيارات "ساهر" للسرعة النظامية، انتشرت على موقع "يوتيوب" بشكلٍ كبير خلال الأشهر الماضية والتي وثّقها مواطنون أكّدوا خلالها أن العاملين على النظام أنفسهم يتجاوزون الأنظمة المرورية.

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