مرور مكة يخالف مركبة "ساهر" بعد رصدها تقف في مكان غير نظامي

حرَّر لها مخالفة.. وتعهد قائدها بعدم التكرار

خالفت إدارة مرور العاصمة المقدسة سائق إحدى مركبات ساهر، بعد أن رصدته وهو يقف في مكان غير نظامي مخالفًا بذلك التعليمات الصادرة بأماكن وقوف مركبات الرصد الآلي ساهر؛ لتكون بارزة وواضحة، وليست متخفية.

أفراد إحدى دوريات المرور أثناء عملهم المعتاد في الدائري الرابع مساء أمس لاحظوا إحدى مركبات ساهر وهي تقف خلف الصبات الملاصقة للطريق الدائري الرابع؛ فوجه مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة بتطبيق النظام بحق قائد مركبة الرصد الآلي ساهر، وتحرير مخالفة وقوف غير نظامي، مع أخذ الإقرار والتعهد عليه بعدم الوقوف في مثل هذه الأماكن المتخفية، وتغيير موقعه.