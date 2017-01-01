النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مرور مكة يخالف مركبة "ساهر" بعد رصدها تقف في مكان غير نظامي

حرَّر لها مخالفة.. وتعهد قائدها بعدم التكرار

خالفت إدارة مرور العاصمة المقدسة سائق إحدى مركبات ساهر، بعد أن رصدته وهو يقف في مكان غير نظامي مخالفًا بذلك التعليمات الصادرة بأماكن وقوف مركبات الرصد الآلي ساهر؛ لتكون بارزة وواضحة، وليست متخفية.

أفراد إحدى دوريات المرور أثناء عملهم المعتاد في الدائري الرابع مساء أمس لاحظوا إحدى مركبات ساهر وهي تقف خلف الصبات الملاصقة للطريق الدائري الرابع؛ فوجه مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة بتطبيق النظام بحق قائد مركبة الرصد الآلي ساهر، وتحرير مخالفة وقوف غير نظامي، مع أخذ الإقرار والتعهد عليه بعدم الوقوف في مثل هذه الأماكن المتخفية، وتغيير موقعه. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مرور مكة يخالف مركبة "ساهر" بعد رصدها تقف في مكان غير نظامي
سبق

خالفت إدارة مرور العاصمة المقدسة سائق إحدى مركبات ساهر، بعد أن رصدته وهو يقف في مكان غير نظامي مخالفًا بذلك التعليمات الصادرة بأماكن وقوف مركبات الرصد الآلي ساهر؛ لتكون بارزة وواضحة، وليست متخفية.

أفراد إحدى دوريات المرور أثناء عملهم المعتاد في الدائري الرابع مساء أمس لاحظوا إحدى مركبات ساهر وهي تقف خلف الصبات الملاصقة للطريق الدائري الرابع؛ فوجه مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة بتطبيق النظام بحق قائد مركبة الرصد الآلي ساهر، وتحرير مخالفة وقوف غير نظامي، مع أخذ الإقرار والتعهد عليه بعدم الوقوف في مثل هذه الأماكن المتخفية، وتغيير موقعه. 

01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
12:20 AM
حرَّر لها مخالفة.. وتعهد قائدها بعدم التكرار

مرور مكة يخالف مركبة "ساهر" بعد رصدها تقف في مكان غير نظامي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
41
24,631

خالفت إدارة مرور العاصمة المقدسة سائق إحدى مركبات ساهر، بعد أن رصدته وهو يقف في مكان غير نظامي مخالفًا بذلك التعليمات الصادرة بأماكن وقوف مركبات الرصد الآلي ساهر؛ لتكون بارزة وواضحة، وليست متخفية.

أفراد إحدى دوريات المرور أثناء عملهم المعتاد في الدائري الرابع مساء أمس لاحظوا إحدى مركبات ساهر وهي تقف خلف الصبات الملاصقة للطريق الدائري الرابع؛ فوجه مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة بتطبيق النظام بحق قائد مركبة الرصد الآلي ساهر، وتحرير مخالفة وقوف غير نظامي، مع أخذ الإقرار والتعهد عليه بعدم الوقوف في مثل هذه الأماكن المتخفية، وتغيير موقعه. 

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,427
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,411
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,477
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,424

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة