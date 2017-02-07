مرور نجران يطلق حملة توعوية لتركيب حواجز الشاحنات

أطلقت إدارة مرور منطقة نجران، اليوم الثلاثاء، حملةً لتوعية قائدي ومُلّاك الشاحنات لتركيب الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات، وكذلك تركيب الأشرطة العاكسة والمضيئة عليها؛ لتقليل الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء الحوادث.



وأوضح مدير مرور منطقة نجران، العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني، أن هذه الحملة التوعوية جاءت بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور؛ إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة النقل.



وأكد مدير مرور المنطقة ضرورة التزام قائدي وملّاك الشاحنات بقرار تركيب الحواجز؛ وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الموضحة في البروشورات التي تم توزيعها بعدة لغات من قِبَل الضباط والأفراد الميدانيين على مداخل المدينة، وكذلك في المحاور التي تشهد كثافة للشاحنات، وفي محطة الفحص الدوري، بالإضافة لمدارس تعليم القيادة.