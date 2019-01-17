"مزايين الإبل" تعلن بدء التسجيل للراغبين في المشاركة بعروض الترفيه

إدارة المهرجان وضعت أرقاماً للتواصل معها في حال وجود استفسارات

أعلنت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل بدء التسجيل اليوم لغير المشاركين في (مزايين الإبل) الراغبين بجلب إبلهم لأغراض العروض أو الترفيه أو بيع مواد تموينية ومستلزماتها، ليتم ترقيمها لاحقاً.



وقالت "الإدارة" في موقعها الإلكتروني الخاص بالتسجيل www.mzayeen.com : "فترة التسجيل ستستمر لمدة أسبوع وستكون النهاية في يوم الأحد 24-4-1438هـ الموافق 22-1-2017م".



ووضعت أرقاماً للتواصل معها في حال وجود استفسارات متعلقة بالتسجيل أو الفعالية، وذلك في سبيل تسهيل العملية الإلكترونية والخروج بفعالية منظمة بشكل مثالي وواضحة لجميع المشاركين.



جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني لمن يرغب في المشاركة في مزايين الإبل انتهى يوم السبت الماضي وحقق أرقاماً قياسية بأكثر من ١٤٠٠ مسجل وأكثر من ٣٣ ألف إبل.



يأتي ذلك الجهد في إطار تطلعات إدارة المهرجان وبإسهام الجمهور والمشاركين من أجل تقديم تظاهرة وطنية تراثية تناسب جميع أفراد المجتمع، وتدعم الحراك الثقافي في المملكةالعربية السعودية.