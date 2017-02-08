النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"3000" مزرعة بالطائف تبدأ موسم قطاف الورد.. اليوم

معامل لإنتاج مائه وعِطره وتسويقه على النطاق المحلي والخارجي

بدأت مزارع الورد الطائفي اليوم، موسم قطاف الورد، الذي اشتهرت الطائف بزراعته حتى ارتبط اسمه باسمها وبات يعرف باسم "الورد الطائفي"؛ حيث أقيمت معامل لإنتاج مائه وعِطره وتسويقه على النطاق المحلي والخارجي.

 

وتحتضن الطائف أكثر من "3000" مزرعة للورد منتشرة في مناطق: الهدا، والشفا، وبلاد طويرق، والطلحات، ووادي الأعمق، ووادي البني، ووادي محرم والمخاضة، وغيرها؛ حيث يعمد البعض من مزارعي الورد إلى تسويقه على أشكال ورود مختلفة بالأسواق المحلية، فيما يقوم البعض الآخر باستخراج مائه وعِطره في المعامل المنشأة لهذا الخصوص.

 

وفي هذا السياق أوضح أحد المهتمين بزراعة الورد "هليل أبو سعيد النمري"؛ أن مواعيد زراعة شتلات الورد تبدأ في فصل الربيع "الطرف"، ويبدأ التحطيب؛ وهو قص فروع الشتلة التي زرعت سابقًا، حتى لو كان عمرها سنة واحدة؛ ليتسنى للمزارع جني ثمار الورد بسهولة، مشيرًا إلى أن عملية الري تبدأ من بعد "التحطيب" في فصل الربيع إلى نهاية فصل الصيف.

 

وأضاف أن صناعة ماء وعطر الورد الطائفي تتم من خلال وضع عشرة آلاف إلى ثلاثة عشر ألف وردة في القدر الخاص بطبخ الورد والتقطير وإشعال النار تحته؛ حيث يتجمع البخار الناتج عن الطبخ، ويخرج من أنبوب في غطاء القدر التي بدورها تمر داخل إناء به ماء لتبريد البخار؛ حيث يتكثف، ومن ثم تخرج قطرات إلى ما يسمى "التلقية"؛ وهي عبارة عن قنّينة ذات عنق تسع من 20 إلى 35 لترًا.

 

وأشار إلى أن هذه العملية يطلق عليها "التلقية الأولى"، يطفو عليها في العنق المادة العطرية التي تسمى "العروس"، بعد امتلائها توضع تلقية أخرى وتسمى "الساير"، مبينًا أن نسبة تركيز رائحة العروس تصل إلى حوالي "80%"، والثنو إلى حوالي "50%"، أما الساير فلا تتجاوز نسبة التركيز فيه من رائحة الورد 20%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"3000" مزرعة بالطائف تبدأ موسم قطاف الورد.. اليوم
سبق

بدأت مزارع الورد الطائفي اليوم، موسم قطاف الورد، الذي اشتهرت الطائف بزراعته حتى ارتبط اسمه باسمها وبات يعرف باسم "الورد الطائفي"؛ حيث أقيمت معامل لإنتاج مائه وعِطره وتسويقه على النطاق المحلي والخارجي.

 

وتحتضن الطائف أكثر من "3000" مزرعة للورد منتشرة في مناطق: الهدا، والشفا، وبلاد طويرق، والطلحات، ووادي الأعمق، ووادي البني، ووادي محرم والمخاضة، وغيرها؛ حيث يعمد البعض من مزارعي الورد إلى تسويقه على أشكال ورود مختلفة بالأسواق المحلية، فيما يقوم البعض الآخر باستخراج مائه وعِطره في المعامل المنشأة لهذا الخصوص.

 

وفي هذا السياق أوضح أحد المهتمين بزراعة الورد "هليل أبو سعيد النمري"؛ أن مواعيد زراعة شتلات الورد تبدأ في فصل الربيع "الطرف"، ويبدأ التحطيب؛ وهو قص فروع الشتلة التي زرعت سابقًا، حتى لو كان عمرها سنة واحدة؛ ليتسنى للمزارع جني ثمار الورد بسهولة، مشيرًا إلى أن عملية الري تبدأ من بعد "التحطيب" في فصل الربيع إلى نهاية فصل الصيف.

 

وأضاف أن صناعة ماء وعطر الورد الطائفي تتم من خلال وضع عشرة آلاف إلى ثلاثة عشر ألف وردة في القدر الخاص بطبخ الورد والتقطير وإشعال النار تحته؛ حيث يتجمع البخار الناتج عن الطبخ، ويخرج من أنبوب في غطاء القدر التي بدورها تمر داخل إناء به ماء لتبريد البخار؛ حيث يتكثف، ومن ثم تخرج قطرات إلى ما يسمى "التلقية"؛ وهي عبارة عن قنّينة ذات عنق تسع من 20 إلى 35 لترًا.

 

وأشار إلى أن هذه العملية يطلق عليها "التلقية الأولى"، يطفو عليها في العنق المادة العطرية التي تسمى "العروس"، بعد امتلائها توضع تلقية أخرى وتسمى "الساير"، مبينًا أن نسبة تركيز رائحة العروس تصل إلى حوالي "80%"، والثنو إلى حوالي "50%"، أما الساير فلا تتجاوز نسبة التركيز فيه من رائحة الورد 20%.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
06:47 PM
معامل لإنتاج مائه وعِطره وتسويقه على النطاق المحلي والخارجي

"3000" مزرعة بالطائف تبدأ موسم قطاف الورد.. اليوم

A A A
متعب البقمي - الطائف
5
6,905

بدأت مزارع الورد الطائفي اليوم، موسم قطاف الورد، الذي اشتهرت الطائف بزراعته حتى ارتبط اسمه باسمها وبات يعرف باسم "الورد الطائفي"؛ حيث أقيمت معامل لإنتاج مائه وعِطره وتسويقه على النطاق المحلي والخارجي.

 

وتحتضن الطائف أكثر من "3000" مزرعة للورد منتشرة في مناطق: الهدا، والشفا، وبلاد طويرق، والطلحات، ووادي الأعمق، ووادي البني، ووادي محرم والمخاضة، وغيرها؛ حيث يعمد البعض من مزارعي الورد إلى تسويقه على أشكال ورود مختلفة بالأسواق المحلية، فيما يقوم البعض الآخر باستخراج مائه وعِطره في المعامل المنشأة لهذا الخصوص.

 

وفي هذا السياق أوضح أحد المهتمين بزراعة الورد "هليل أبو سعيد النمري"؛ أن مواعيد زراعة شتلات الورد تبدأ في فصل الربيع "الطرف"، ويبدأ التحطيب؛ وهو قص فروع الشتلة التي زرعت سابقًا، حتى لو كان عمرها سنة واحدة؛ ليتسنى للمزارع جني ثمار الورد بسهولة، مشيرًا إلى أن عملية الري تبدأ من بعد "التحطيب" في فصل الربيع إلى نهاية فصل الصيف.

 

وأضاف أن صناعة ماء وعطر الورد الطائفي تتم من خلال وضع عشرة آلاف إلى ثلاثة عشر ألف وردة في القدر الخاص بطبخ الورد والتقطير وإشعال النار تحته؛ حيث يتجمع البخار الناتج عن الطبخ، ويخرج من أنبوب في غطاء القدر التي بدورها تمر داخل إناء به ماء لتبريد البخار؛ حيث يتكثف، ومن ثم تخرج قطرات إلى ما يسمى "التلقية"؛ وهي عبارة عن قنّينة ذات عنق تسع من 20 إلى 35 لترًا.

 

وأشار إلى أن هذه العملية يطلق عليها "التلقية الأولى"، يطفو عليها في العنق المادة العطرية التي تسمى "العروس"، بعد امتلائها توضع تلقية أخرى وتسمى "الساير"، مبينًا أن نسبة تركيز رائحة العروس تصل إلى حوالي "80%"، والثنو إلى حوالي "50%"، أما الساير فلا تتجاوز نسبة التركيز فيه من رائحة الورد 20%.

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,314
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,525
3000

3000

01 فبراير
2,857
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,719

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة