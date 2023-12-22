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مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار: رخصنا فعلياً لـ 4 شركات عالمية في تجارة التجزئة

أكد أن بيئة الاستثمار في المملكة تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي

أكد الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان بن محمد الشرقي لـ"سبق" أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت فعلياً في تلقي طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي في قطاع البيع بالتجزئة والجملة بنسبة تملك 100% وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء لضوابطه، وكشف عن أولى الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص الاستثمار وهي: "هواوي" و"داو" و"فايزر" و"ثري إم".
 
 وبين "الشرقي" أن بيئة الاستثمار في المملكة تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي وكذلك حجم الفرص الاستثمارية الموجودة وتنوعها، الأمر الذي يشكّل دافعاً للشركات الكبرى على مستوى العالم للاستثمار في المملكة.
 
جاء ذلك على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية بالجبيل والهيئة العامة للاستثمار، تهدف إلى خدمة المستثمرين المتواجدين في مدينة الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل، وتقديم خدمات الهيئة المختلفة ومنها الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة للمستثمرين السعوديين والأجانب الحاليين أو المحتملين.
 
وقَّع المذكرة من جانب الهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي مدير عام التخطيط الإستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان بن محمد الشرقي الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار.

 
 وتضمنت المذكرة أن يتم تقديم خدمات استثمارية استشارية للمستثمرين بمركز الخدمة الشاملة التابع لإدارة علاقات المستثمرين في مقر الهيئة الملكية بالجبيل عبر مركز الاعمال الخاص بالهيئة العامة للاستثمار الموجود في المركز نفسه.
 

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مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار: رخصنا فعلياً لـ 4 شركات عالمية في تجارة التجزئة
سبق

أكد الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان بن محمد الشرقي لـ"سبق" أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت فعلياً في تلقي طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي في قطاع البيع بالتجزئة والجملة بنسبة تملك 100% وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء لضوابطه، وكشف عن أولى الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص الاستثمار وهي: "هواوي" و"داو" و"فايزر" و"ثري إم".
 
 وبين "الشرقي" أن بيئة الاستثمار في المملكة تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي وكذلك حجم الفرص الاستثمارية الموجودة وتنوعها، الأمر الذي يشكّل دافعاً للشركات الكبرى على مستوى العالم للاستثمار في المملكة.
 
جاء ذلك على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية بالجبيل والهيئة العامة للاستثمار، تهدف إلى خدمة المستثمرين المتواجدين في مدينة الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل، وتقديم خدمات الهيئة المختلفة ومنها الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة للمستثمرين السعوديين والأجانب الحاليين أو المحتملين.
 
وقَّع المذكرة من جانب الهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي مدير عام التخطيط الإستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان بن محمد الشرقي الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار.

 
 وتضمنت المذكرة أن يتم تقديم خدمات استثمارية استشارية للمستثمرين بمركز الخدمة الشاملة التابع لإدارة علاقات المستثمرين في مقر الهيئة الملكية بالجبيل عبر مركز الاعمال الخاص بالهيئة العامة للاستثمار الموجود في المركز نفسه.
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
01:04 AM
أكد أن بيئة الاستثمار في المملكة تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي

مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار: رخصنا فعلياً لـ 4 شركات عالمية في تجارة التجزئة

A A A
محمد عبيد - الجبيل
2
11,208

أكد الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان بن محمد الشرقي لـ"سبق" أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت فعلياً في تلقي طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي في قطاع البيع بالتجزئة والجملة بنسبة تملك 100% وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء لضوابطه، وكشف عن أولى الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص الاستثمار وهي: "هواوي" و"داو" و"فايزر" و"ثري إم".
 
 وبين "الشرقي" أن بيئة الاستثمار في المملكة تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي وكذلك حجم الفرص الاستثمارية الموجودة وتنوعها، الأمر الذي يشكّل دافعاً للشركات الكبرى على مستوى العالم للاستثمار في المملكة.
 
جاء ذلك على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية بالجبيل والهيئة العامة للاستثمار، تهدف إلى خدمة المستثمرين المتواجدين في مدينة الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل، وتقديم خدمات الهيئة المختلفة ومنها الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة للمستثمرين السعوديين والأجانب الحاليين أو المحتملين.
 
وقَّع المذكرة من جانب الهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي مدير عام التخطيط الإستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان بن محمد الشرقي الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار.

 
 وتضمنت المذكرة أن يتم تقديم خدمات استثمارية استشارية للمستثمرين بمركز الخدمة الشاملة التابع لإدارة علاقات المستثمرين في مقر الهيئة الملكية بالجبيل عبر مركز الاعمال الخاص بالهيئة العامة للاستثمار الموجود في المركز نفسه.
 

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