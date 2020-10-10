مستثمر حفر الباطن الهارب بـ 160 مليوناً في قبضة الإنتربول السعودي

كان يمتلك شركة للتقسيط وجمع أموالاً طائلة وكلمة السر "أرباح شهرية"

تمكن الإنتربول السعودي من الإطاحة بمستثمر في العقد الرابع يسكن محافظة حفر الباطن استولى على 160 مليون ريال من حوالي 100 مستثمر ولاذ بالفرار إلى خارج المملكة .

وقالت مصادر لـ"سبق" إن المواطن يمتلك شركة كبرى للتقسيط بحفر الباطن وجمع مبلغ 160 مليونا من المستثمرين بدعوى تشغليها مقابل نسبة أرباح شهرية تقرر على حسب المبلغ .

وأضافت: المستثمر استولى على الأموال وقام بتحويلها إلى حساباته في الخارج، وأغلق الشركة بداعي الخسارة، ثم فر هارباً خارج البلاد ليتقدم أصحاب الأموال بشكاوى رسمية للجهات المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن الإنتربول السعودي بدأ بملاحقة المستثمر الهارب، حتى تم تحديد مقر إقامته في الأردن فتم القبض عليه وأحيل مخفوراً إلى شرطة محافظة حفر الباطن، ولايزال موقوفاً رهن التحقيق.

واعلن الإنتربول السعودي، اليوم أنه تمكن خلال الأيام الماضية، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للمملكة بناءً على ما ورد من النيابة العامة بطلب ملاحقتهما دولياً.

وجاء القبض على الأول ويدعى "م ع م" مطلوب بتهمة إصدار شيك دون رصيد بمملكة المغرب وتم استرداده بتاريخ 14 / 1 / 1439هـ، حيث اتضح أن المطلوب يمارس عمليات نصب واحتيال على أشخاص أثناء وجوده خارج المملكة .

ويدعى المتهم الثاني "ن س ف" وتم إلقاء القبض عليه وجلبه من الأردن بتاريخ 7 / 1 / 1439هـ لقيامه بفتح محل استثمار لغرض الكسب السريع وإيهام الجمهور أنها "أموال مرابحة" من خلال توظيف أشخاص لممارسة تلك الأعمال.

وقد أحيل المطلوبان اللذان تم توقيفهما إلى جهة الاختصاص بالمملكة .