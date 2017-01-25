مستشفى البدع يسلِّم الرضيع الأردني الناجي من الحادث لذويه

بحضور مندوب القنصلية الأردنية الذي شكر جميع الجهود

سلم مستشفى البدع اليوم الطفل الرضيع الذي نجا من حادث توفي فيه والده ووالدته واثنان من أشقائه أمس رحمهم الله، بحضور مندوب القنصلية الأردنية أيمن الرواد، لعم الطفل، وهو بصحة جيدة على إثر الحادث الذي وقع مساء أمس الأول على طريق البدع - الشرف ونشرت "سبق" تفاصليه.



وأثنى مندوب القنصلية الأردنية في منطقة تبوك أيمن الرواد على جهود مستشفى محافظة البدع في متابعة حالة الطفل وحرصهم على توفير احتياجاته وعلى أهالي البدع الذين سخروا وقتهم وجهدهم لخدمتنا، مبيناً لـ "سبق " أن الجهود التي قام بها مستشفى البدع وكافة الطاقم التمريضي يستحق الثناء والشكر وهي ليست غريبة على الشعب السعودي النبيل، وما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات جليلة لكافة ضيوفها.



وقال: "ما لمسته اليوم سواء من إدارة مستشفى البدع أو الجهات الحكومية من المرور والشرطة وأمن الطرق كان له بالغ الأثر في تخفيف المصاب الجلل"، مقدماً شكره باسمه وباسم أبناء الجالية الأردنية والقنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي على متابعته المستمرة لحالة الطفل ولكافة الجهات الحكومية المشاركة، مضيفاً أن الطفل الآخر حالته مستقرة وهناك تنسيق على أن يتم نقله بواسطة إخلاء طبي إلى الأردن إن شاء الله ليواصل علاجه.

