النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الخرمة يستقبل 17 من حالات "تسمّم تربة"

بعد أن دعم الطوارئ أمس بفريق طبي

استقبل مستشفى الخرمة العام، مساء أمس الإثنين، 17 حالة تسمّم، تمّ تحويلها من مستشفى تربة، وخرج منها حالتان بعد استقرارهما صحياً، بينما مازالت 15 حالة منوّمة بأقسام الرجال والنساء بتربة لتلقي العلاج اللازم وحالاتهم مستقرة.

 

وكان مستشفى الخرمة العام قد أرسل قبل ظهر أمس، فريقاً طبياً مكوّناً من 5 أطباء و10 ممرضات وثلاث سائقين وسيارتَي إسعاف وميكرو باص لدعم مستشفى تربة في مباشرة حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى تربة العام، صباح أمس، وتجاوزت 150 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الخرمة يستقبل 17 من حالات "تسمّم تربة"
سبق

استقبل مستشفى الخرمة العام، مساء أمس الإثنين، 17 حالة تسمّم، تمّ تحويلها من مستشفى تربة، وخرج منها حالتان بعد استقرارهما صحياً، بينما مازالت 15 حالة منوّمة بأقسام الرجال والنساء بتربة لتلقي العلاج اللازم وحالاتهم مستقرة.

 

وكان مستشفى الخرمة العام قد أرسل قبل ظهر أمس، فريقاً طبياً مكوّناً من 5 أطباء و10 ممرضات وثلاث سائقين وسيارتَي إسعاف وميكرو باص لدعم مستشفى تربة في مباشرة حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى تربة العام، صباح أمس، وتجاوزت 150 حالة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:56 PM
بعد أن دعم الطوارئ أمس بفريق طبي

مستشفى الخرمة يستقبل 17 من حالات "تسمّم تربة"

A A A
محمد الزامل - الخرمة
1
5,498

استقبل مستشفى الخرمة العام، مساء أمس الإثنين، 17 حالة تسمّم، تمّ تحويلها من مستشفى تربة، وخرج منها حالتان بعد استقرارهما صحياً، بينما مازالت 15 حالة منوّمة بأقسام الرجال والنساء بتربة لتلقي العلاج اللازم وحالاتهم مستقرة.

 

وكان مستشفى الخرمة العام قد أرسل قبل ظهر أمس، فريقاً طبياً مكوّناً من 5 أطباء و10 ممرضات وثلاث سائقين وسيارتَي إسعاف وميكرو باص لدعم مستشفى تربة في مباشرة حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى تربة العام، صباح أمس، وتجاوزت 150 حالة.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,237
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,261

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة