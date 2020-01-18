مستشفى الخرمة يستقبل 17 من حالات "تسمّم تربة"

بعد أن دعم الطوارئ أمس بفريق طبي

استقبل مستشفى الخرمة العام، مساء أمس الإثنين، 17 حالة تسمّم، تمّ تحويلها من مستشفى تربة، وخرج منها حالتان بعد استقرارهما صحياً، بينما مازالت 15 حالة منوّمة بأقسام الرجال والنساء بتربة لتلقي العلاج اللازم وحالاتهم مستقرة.

وكان مستشفى الخرمة العام قد أرسل قبل ظهر أمس، فريقاً طبياً مكوّناً من 5 أطباء و10 ممرضات وثلاث سائقين وسيارتَي إسعاف وميكرو باص لدعم مستشفى تربة في مباشرة حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى تربة العام، صباح أمس، وتجاوزت 150 حالة.