مستشفى الولادة بنجران تنفذ فرضية للتدريب على إخلاء المرضى

​ضمن خطة الطوارئ لعام 2017م

نفذ مستشفى الولادة والأطفال بنجران فرضية للتدريب على الإخلاء العام للمرضى والعاملين وذلك خطة طوارئ عام 2017م بحضور مدير عام صحة نجران خالد العسيري.



فيما شارك في الفرضية الجهات ذات الصلة بنجران وهى (الدفاع المدني - الشرطة - المرور - الدوريات الأمنية - الهلال الأحمر - سلاح المهندسين)، وذلك بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات والأمن والسلامة بصحة نجران .



وكانت الفرضية قد بدأت بإعلان النداء الأحمر من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وإعلان الإخلاء العام عند الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة صباحًا حيث تم إخلاء ثلاث عشرة حالة من جميع أجنحة التنويم بالمستشفى إلى منطقة الفرز بساحة المستشفى.



كما تم خلال الفرضية تصنيف الحالات إلى حرجة تم نقل حالتين لمستشفى نجران العام وحالتين لمستشفى الملك خالد بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والأزمات والمستشفيات الأخرى وتم خروج خمس حالات مستقرة وأربع حالات تم نقلها إلى منطقة الإيواء بمبنى العيادات الخارجية بعد ذلك إعلان نهاية الفرضية.



وفي الختام شكرت "صحة نجران" جميع الجهات المشاركة والجهود المبذولة في تحقيق سبل السلامة.





