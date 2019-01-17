مستشفى تربة يواصل استقبال حالات التسمم والعدد تخطى "150"

تحويل أكثر من 30 شخصاً إلى مستشفيات الطائف

يواصل مستشفى محافظة تربة حتى هذه اللحظة استقبال حالات عديدة لمصابي التسمم والذين فاق عددهم 150 مريضا والعدد مرشح للازدياد ومازالت الجهات المختصة بمستشفى تربة تعمل بشكل مكثف ومتواصل لتوفير الخدمات الطبية للمصابين.

وقد تم تحويل أكثر من 30 حالة إلى مستشفيات الطائف بالإضافة إلى مستشفيات المحافظات المجاورة لعدم استيعاب مستشفى تربة العام لهذه الحالات.