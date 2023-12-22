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مستشفى جازان يعود إلى الواجهة بعد الحريق .. والجديد "سرقة أجهزة بملايين الريالات"

لصوص استغلوا إجازة نهاية الأسبوع وعطّلوا كاميرات المراقبة ونفّذوا خطتهم

تعرَّض مستشفى جازان العام لعملية سطو خلال إجازة الأسبوع، تمّ خلالها نهب أجهزة طبية تقدّر بملايين الريالات، في الوقت الذي ينتظر فيه الأهالي انتهاء أعمال الصيانة بالمستشفى الذي تعرَّض لحريق هائل العام الماضي راح ضحيته العشرات ومئات المصابين.

 

 في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن اللصوص استغلوا إجازة نهاية الأسبوع الماضي, وقاموا بالدخول للمستشفى بعد تعطيل كاميرات المراقبة, من ثم نهبوا أجهزته الطبية الثمينة والحيوية التي تخصُّ غرف العمليات والأشعة والمختبر والعناية المركزة وكاميرات مراقبة تقدر قيمتها بالملايين.

 

واستنفرت الحادثة قياديي "صحة جازان" الذين باشروا الحادث, وقاموا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومن ثم تمت إحالتها إلى الجهات الأمنية المختصّة لتتولى التحقيق في القضية.

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مستشفى جازان يعود إلى الواجهة بعد الحريق .. والجديد "سرقة أجهزة بملايين الريالات"
سبق

تعرَّض مستشفى جازان العام لعملية سطو خلال إجازة الأسبوع، تمّ خلالها نهب أجهزة طبية تقدّر بملايين الريالات، في الوقت الذي ينتظر فيه الأهالي انتهاء أعمال الصيانة بالمستشفى الذي تعرَّض لحريق هائل العام الماضي راح ضحيته العشرات ومئات المصابين.

 

 في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن اللصوص استغلوا إجازة نهاية الأسبوع الماضي, وقاموا بالدخول للمستشفى بعد تعطيل كاميرات المراقبة, من ثم نهبوا أجهزته الطبية الثمينة والحيوية التي تخصُّ غرف العمليات والأشعة والمختبر والعناية المركزة وكاميرات مراقبة تقدر قيمتها بالملايين.

 

واستنفرت الحادثة قياديي "صحة جازان" الذين باشروا الحادث, وقاموا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومن ثم تمت إحالتها إلى الجهات الأمنية المختصّة لتتولى التحقيق في القضية.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
11:45 AM
لصوص استغلوا إجازة نهاية الأسبوع وعطّلوا كاميرات المراقبة ونفّذوا خطتهم

مستشفى جازان يعود إلى الواجهة بعد الحريق .. والجديد "سرقة أجهزة بملايين الريالات"

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فهد كاملي - جازان
37
23,175

تعرَّض مستشفى جازان العام لعملية سطو خلال إجازة الأسبوع، تمّ خلالها نهب أجهزة طبية تقدّر بملايين الريالات، في الوقت الذي ينتظر فيه الأهالي انتهاء أعمال الصيانة بالمستشفى الذي تعرَّض لحريق هائل العام الماضي راح ضحيته العشرات ومئات المصابين.

 

 في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن اللصوص استغلوا إجازة نهاية الأسبوع الماضي, وقاموا بالدخول للمستشفى بعد تعطيل كاميرات المراقبة, من ثم نهبوا أجهزته الطبية الثمينة والحيوية التي تخصُّ غرف العمليات والأشعة والمختبر والعناية المركزة وكاميرات مراقبة تقدر قيمتها بالملايين.

 

واستنفرت الحادثة قياديي "صحة جازان" الذين باشروا الحادث, وقاموا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومن ثم تمت إحالتها إلى الجهات الأمنية المختصّة لتتولى التحقيق في القضية.

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