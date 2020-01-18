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مستفيدو "الضمان": "مهلة التحديث" ستنتهي وكثير منا لم ينه الإجراءات

​قالوا: إرسال وحدات متنقلة في منازلنا يتطلب شهراً أو شهرين

طالب مستحقو الضمان الاجتماعي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بتمديد مهلة تحديث بيانات المستفيدين، والتي تنتهي بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٨هـ مما سيوقف صرف مساعداتهم التي يعتمدون عليها -بعد الله، سبحانه وتعالى، في تصريف أمورهم اليومية.

 

وأكدوا لـ"سبق" أن من بينهم العاجز والمعاق، وكبير السن، والأرملة، مشيرين إلى أنه عند مراجعة البنوك، طلبوا منهم إصدار هويات وطنية، أو تجديد من لديه بطاقة منتهية، وأثناء مراجعة الأحوال المدنية وجدوا ازدحاماً شديداً.

 

وأشار المتضررون من مستحقي الضمان الاجتماعي، إلى أن الأمر يتطلب إرسال وحدات متنقلة لهم في منازلهم، وهو ما يحتاج وقتاً كافياً، ويتطلب شهراً أو شهرين.

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مستفيدو "الضمان": "مهلة التحديث" ستنتهي وكثير منا لم ينه الإجراءات
سبق

طالب مستحقو الضمان الاجتماعي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بتمديد مهلة تحديث بيانات المستفيدين، والتي تنتهي بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٨هـ مما سيوقف صرف مساعداتهم التي يعتمدون عليها -بعد الله، سبحانه وتعالى، في تصريف أمورهم اليومية.

 

وأكدوا لـ"سبق" أن من بينهم العاجز والمعاق، وكبير السن، والأرملة، مشيرين إلى أنه عند مراجعة البنوك، طلبوا منهم إصدار هويات وطنية، أو تجديد من لديه بطاقة منتهية، وأثناء مراجعة الأحوال المدنية وجدوا ازدحاماً شديداً.

 

وأشار المتضررون من مستحقي الضمان الاجتماعي، إلى أن الأمر يتطلب إرسال وحدات متنقلة لهم في منازلهم، وهو ما يحتاج وقتاً كافياً، ويتطلب شهراً أو شهرين.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:59 PM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:32 AM
​قالوا: إرسال وحدات متنقلة في منازلنا يتطلب شهراً أو شهرين

مستفيدو "الضمان": "مهلة التحديث" ستنتهي وكثير منا لم ينه الإجراءات

A A A
نافل السبيعي - الرياض
20
24,282

طالب مستحقو الضمان الاجتماعي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بتمديد مهلة تحديث بيانات المستفيدين، والتي تنتهي بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٨هـ مما سيوقف صرف مساعداتهم التي يعتمدون عليها -بعد الله، سبحانه وتعالى، في تصريف أمورهم اليومية.

 

وأكدوا لـ"سبق" أن من بينهم العاجز والمعاق، وكبير السن، والأرملة، مشيرين إلى أنه عند مراجعة البنوك، طلبوا منهم إصدار هويات وطنية، أو تجديد من لديه بطاقة منتهية، وأثناء مراجعة الأحوال المدنية وجدوا ازدحاماً شديداً.

 

وأشار المتضررون من مستحقي الضمان الاجتماعي، إلى أن الأمر يتطلب إرسال وحدات متنقلة لهم في منازلهم، وهو ما يحتاج وقتاً كافياً، ويتطلب شهراً أو شهرين.

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