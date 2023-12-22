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700 مستفيد من مبادرة " أدفئني" في جمعية "وادي الدواسر"

 بدأت جمعية محافظة وادي الدواسر الخيرية، تنفيذ مبادرتها السنوية "أدفئني"، التي تطلقها مع بداية موسم شتاء من كل عام.


وتقوم الجمعية خلال المبادرة بتوزيع البطانيات على الأسر المحتاجة والأفراد، بناء على القوائم المسجلة لديها بالمحافظة والمسوحات التي تقوم بها.

 

وأوضح المدير التنفيذي بالجمعية محمد بن مبارك آل رحيم، أن الجمعية تستهدف أكثر من 700 مستفيد في المرحلة الأولى من المبادرة، مقدماً شكره للمواطنين ورجال الأعمال والجهات المانحة الذين ساهموا في دعم مبادرة "أدفئني".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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700 مستفيد من مبادرة " أدفئني" في جمعية "وادي الدواسر"
سبق

 بدأت جمعية محافظة وادي الدواسر الخيرية، تنفيذ مبادرتها السنوية "أدفئني"، التي تطلقها مع بداية موسم شتاء من كل عام.


وتقوم الجمعية خلال المبادرة بتوزيع البطانيات على الأسر المحتاجة والأفراد، بناء على القوائم المسجلة لديها بالمحافظة والمسوحات التي تقوم بها.

 

وأوضح المدير التنفيذي بالجمعية محمد بن مبارك آل رحيم، أن الجمعية تستهدف أكثر من 700 مستفيد في المرحلة الأولى من المبادرة، مقدماً شكره للمواطنين ورجال الأعمال والجهات المانحة الذين ساهموا في دعم مبادرة "أدفئني".

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
02:43 PM

700 مستفيد من مبادرة " أدفئني" في جمعية "وادي الدواسر"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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 بدأت جمعية محافظة وادي الدواسر الخيرية، تنفيذ مبادرتها السنوية "أدفئني"، التي تطلقها مع بداية موسم شتاء من كل عام.


وتقوم الجمعية خلال المبادرة بتوزيع البطانيات على الأسر المحتاجة والأفراد، بناء على القوائم المسجلة لديها بالمحافظة والمسوحات التي تقوم بها.

 

وأوضح المدير التنفيذي بالجمعية محمد بن مبارك آل رحيم، أن الجمعية تستهدف أكثر من 700 مستفيد في المرحلة الأولى من المبادرة، مقدماً شكره للمواطنين ورجال الأعمال والجهات المانحة الذين ساهموا في دعم مبادرة "أدفئني".

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