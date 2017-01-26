مسح عقوم ترابية مخالفة بطول 2 كم في أراضي الطائف الجديد

الأمانة: ستطبق إجراءات حازمة تجاه المعتدين على الأراضي الحكومية

مسحت آليات أمانة الطائف 2 كيلو متر طولياً من العقوم الترابية التي أحدثها مخالفون على أراضي مشروع مدينة الطائف الجديد شمال المحافظة، بهدف الاستيلاء عليها.



وأوضحت أمانة الطائف أنها وضعت أراضي مدينة الطائف الجديد تحت الرقابة اليومية على مدار الساعة وأنها ستطبق إجراءات حازمة تجاه المعتدين على الأراضي الحكومية البيضاء، منعاً لأي إحداثات مخالفة قد تنشأ على أراض مخصصة في الأصل لإقامة مشروعات تنموية وتطويرية هامة.



وكشفت الأمانة عن تلاعب بعض المسوقين العقاريين بعرض مخططات سكنية مخالفة وغير معتمدة، مستغلين مسمى مشروع الطائف الجديد ومخططه دون مسوغ نظامي، لإيهام المواطنين بسلامة موقفهم، وأكدت أنها ستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بمنع مثل هذه التجاوزات.