مسلح يحتجز رهائن في نيوكاسل البريطانية

يحمل سكيناً داخل أحد مراكز التوظيف

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، قيام رجل يحمل سكيناً باحتجاز عددٍ من الموظفين رهائن داخل مركز للتوظيف في مدينة نيوكاسل - شمال شرقي إنجلترا.



وذكرت شرطة "نورثومبريا"، في بيان صدر عنها، اليوم، أن مفاوضين مختصّين موجودون في المكان.



وأفادت الشرطة بأنه لم ترد إليها معلوماتٌ حتى الآن عن وقوع إصابات.

