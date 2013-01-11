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مسنة تعاني تليفاً كبدياً وعلاجها يكلف أكثر من نصف مليون ريال بالخارج

​ابنها ناشد أهل الخير للمساهمة في علاج وضعها الصحي السيئ وتدهور حالتها

تعاني المواطنة "ن. الشمري"، وبحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى العويقيلة العام بالحدود الشمالية، من تليف بالكبد مع دوالي بالمريء، ووجود تاريخ مرض لقيء دمويء لعدة مرات، وكذلك نوبات متكررة لغيبوبة كبدية، وتحتاج إلى جراحة زراعة كبد.
 
وأكد ابن المواطنة، أنه بعد صدور التقرير الطبي في شوال الماضي، تم التنسيق مع مستشفيات داخل وخارج المملكة، وجاءت الموافقة على زراعة كبد من مستشفيات خارج المملكة، توضح كافة التكلفة للعملية التي تجاوزت نصف مليون ريال سعودي، فيما أكدت تقارير تلك المستشفيات نجاح عملية الزراعة بنسبة تتراوح بين 90‎%‎ إلى 95‎%‎.
 
وأضاف أن كبد والدته تعطلت جميع وظائفها أول من أمس؛ ما سبب تجمعاً للسوائل في البطن؛ ما أدى إلى انتفاخ في بطنها، كما تورمت ساقاها وقدماها كنتيجة أيضاً لتجمع سوائل الجسم.
 
وناشد "ابن المواطنة" أهل الخير للمساهمة في علاج والدته التي تعاني المرض وتعتصر الألم، إذ لا حول لهم ولا قوة أمام الوضع الصحي السيئ لها وتدهور حالتها، إلا بالله تعالى، ثم بمساعدة أهل الخير، علماً بأن جميع التقارير الطبية اللازمة تحتفظ بها "سبق".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مسنة تعاني تليفاً كبدياً وعلاجها يكلف أكثر من نصف مليون ريال بالخارج
سبق

تعاني المواطنة "ن. الشمري"، وبحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى العويقيلة العام بالحدود الشمالية، من تليف بالكبد مع دوالي بالمريء، ووجود تاريخ مرض لقيء دمويء لعدة مرات، وكذلك نوبات متكررة لغيبوبة كبدية، وتحتاج إلى جراحة زراعة كبد.
 
وأكد ابن المواطنة، أنه بعد صدور التقرير الطبي في شوال الماضي، تم التنسيق مع مستشفيات داخل وخارج المملكة، وجاءت الموافقة على زراعة كبد من مستشفيات خارج المملكة، توضح كافة التكلفة للعملية التي تجاوزت نصف مليون ريال سعودي، فيما أكدت تقارير تلك المستشفيات نجاح عملية الزراعة بنسبة تتراوح بين 90‎%‎ إلى 95‎%‎.
 
وأضاف أن كبد والدته تعطلت جميع وظائفها أول من أمس؛ ما سبب تجمعاً للسوائل في البطن؛ ما أدى إلى انتفاخ في بطنها، كما تورمت ساقاها وقدماها كنتيجة أيضاً لتجمع سوائل الجسم.
 
وناشد "ابن المواطنة" أهل الخير للمساهمة في علاج والدته التي تعاني المرض وتعتصر الألم، إذ لا حول لهم ولا قوة أمام الوضع الصحي السيئ لها وتدهور حالتها، إلا بالله تعالى، ثم بمساعدة أهل الخير، علماً بأن جميع التقارير الطبية اللازمة تحتفظ بها "سبق".

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:00 PM
​ابنها ناشد أهل الخير للمساهمة في علاج وضعها الصحي السيئ وتدهور حالتها

مسنة تعاني تليفاً كبدياً وعلاجها يكلف أكثر من نصف مليون ريال بالخارج

A A A
خالد السليمي - حائل
15
4,994

تعاني المواطنة "ن. الشمري"، وبحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى العويقيلة العام بالحدود الشمالية، من تليف بالكبد مع دوالي بالمريء، ووجود تاريخ مرض لقيء دمويء لعدة مرات، وكذلك نوبات متكررة لغيبوبة كبدية، وتحتاج إلى جراحة زراعة كبد.
 
وأكد ابن المواطنة، أنه بعد صدور التقرير الطبي في شوال الماضي، تم التنسيق مع مستشفيات داخل وخارج المملكة، وجاءت الموافقة على زراعة كبد من مستشفيات خارج المملكة، توضح كافة التكلفة للعملية التي تجاوزت نصف مليون ريال سعودي، فيما أكدت تقارير تلك المستشفيات نجاح عملية الزراعة بنسبة تتراوح بين 90‎%‎ إلى 95‎%‎.
 
وأضاف أن كبد والدته تعطلت جميع وظائفها أول من أمس؛ ما سبب تجمعاً للسوائل في البطن؛ ما أدى إلى انتفاخ في بطنها، كما تورمت ساقاها وقدماها كنتيجة أيضاً لتجمع سوائل الجسم.
 
وناشد "ابن المواطنة" أهل الخير للمساهمة في علاج والدته التي تعاني المرض وتعتصر الألم، إذ لا حول لهم ولا قوة أمام الوضع الصحي السيئ لها وتدهور حالتها، إلا بالله تعالى، ثم بمساعدة أهل الخير، علماً بأن جميع التقارير الطبية اللازمة تحتفظ بها "سبق".

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