مسن يعجز عن جمع دية ابنه المحكوم بالقصاص

ناشد مساعدته لإكمال المبلغ.. نجله يعول أطفالاً بينهم معاقون

ضاقت الأرض بالمسن علي بن جابر القحطاني من سكان وادي الحياة في تهامة قحطان بعد أن عجز عن توفير مبلغ ثلاثة ملايين ريال هو مبلغ صلح لاعتاق رقبة ابنه جابر من حد السيف بعد اقتراب نهاية المهلة، إذ لم يبق عليها سوى 32 يوماً فقط ولم يجمع من المبلغ سوى 300 ألف ريال فقط لا غير.

وناشد المسن القيادة الحكيمة وأهل الخير مساعدته في جمع مبلغ الصلح لاعتاق ابنه جابر الذي يقبع بالسجن منذ أكثر من خمس سنوات بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين أحد الشباب أدى لموت الأخير، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بقتله قصاصاً، قبل أن يتدخل الوسطاء وقبول أهل الدم الصلح بإرجاء وتأخير حد القصاص مقابل دفع مبلغ الصلح ثلاثة ملايين ريال وإجلاء الجاني من مكان إقامته.

وقال أحد أقارب المسن إنهم يطمحون في اكتمال مبلغ الصلح على حساب منطقة عسير ليخرج جابر إلى أبنائه وبناته المعاقين للقيام على شؤونهم بعد أن أصبحوا بلا مأوى وبلا عائل منذ أن دخل أبوهم السجن.

وقد أنشئ حساب جار باسم "إمارة منطقة عسير تبرعات دية علي محمد القحطاني" رقم 110608010883509

آيبان: SA8980000110608010883509