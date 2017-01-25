النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسن يعجز عن جمع دية ابنه المحكوم بالقصاص

ناشد مساعدته لإكمال المبلغ.. نجله يعول أطفالاً بينهم معاقون

ضاقت الأرض بالمسن علي بن جابر القحطاني من سكان وادي الحياة في تهامة قحطان بعد أن عجز عن توفير مبلغ ثلاثة ملايين ريال هو مبلغ صلح لاعتاق رقبة ابنه جابر من حد السيف بعد اقتراب نهاية المهلة، إذ لم يبق عليها سوى 32 يوماً فقط ولم يجمع من المبلغ سوى 300 ألف ريال فقط لا غير.

وناشد المسن القيادة الحكيمة وأهل الخير مساعدته في جمع مبلغ الصلح لاعتاق ابنه جابر الذي يقبع بالسجن منذ أكثر من خمس سنوات بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين أحد الشباب أدى لموت الأخير، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بقتله قصاصاً، قبل أن يتدخل الوسطاء وقبول أهل الدم الصلح بإرجاء وتأخير حد القصاص مقابل دفع مبلغ الصلح ثلاثة ملايين ريال وإجلاء الجاني من مكان إقامته.

وقال أحد أقارب المسن إنهم يطمحون في اكتمال مبلغ الصلح على حساب منطقة عسير ليخرج جابر إلى أبنائه وبناته المعاقين للقيام على شؤونهم بعد أن أصبحوا بلا مأوى وبلا عائل منذ أن دخل أبوهم السجن.

وقد أنشئ حساب جار باسم "إمارة منطقة عسير تبرعات دية علي محمد القحطاني" رقم 110608010883509

آيبان: SA8980000110608010883509

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسن يعجز عن جمع دية ابنه المحكوم بالقصاص
سبق

ضاقت الأرض بالمسن علي بن جابر القحطاني من سكان وادي الحياة في تهامة قحطان بعد أن عجز عن توفير مبلغ ثلاثة ملايين ريال هو مبلغ صلح لاعتاق رقبة ابنه جابر من حد السيف بعد اقتراب نهاية المهلة، إذ لم يبق عليها سوى 32 يوماً فقط ولم يجمع من المبلغ سوى 300 ألف ريال فقط لا غير.

وناشد المسن القيادة الحكيمة وأهل الخير مساعدته في جمع مبلغ الصلح لاعتاق ابنه جابر الذي يقبع بالسجن منذ أكثر من خمس سنوات بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين أحد الشباب أدى لموت الأخير، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بقتله قصاصاً، قبل أن يتدخل الوسطاء وقبول أهل الدم الصلح بإرجاء وتأخير حد القصاص مقابل دفع مبلغ الصلح ثلاثة ملايين ريال وإجلاء الجاني من مكان إقامته.

وقال أحد أقارب المسن إنهم يطمحون في اكتمال مبلغ الصلح على حساب منطقة عسير ليخرج جابر إلى أبنائه وبناته المعاقين للقيام على شؤونهم بعد أن أصبحوا بلا مأوى وبلا عائل منذ أن دخل أبوهم السجن.

وقد أنشئ حساب جار باسم "إمارة منطقة عسير تبرعات دية علي محمد القحطاني" رقم 110608010883509

آيبان: SA8980000110608010883509

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
11:28 PM
ناشد مساعدته لإكمال المبلغ.. نجله يعول أطفالاً بينهم معاقون

مسن يعجز عن جمع دية ابنه المحكوم بالقصاص

A A A
محمد آل حمري - عسير
61
60,260

ضاقت الأرض بالمسن علي بن جابر القحطاني من سكان وادي الحياة في تهامة قحطان بعد أن عجز عن توفير مبلغ ثلاثة ملايين ريال هو مبلغ صلح لاعتاق رقبة ابنه جابر من حد السيف بعد اقتراب نهاية المهلة، إذ لم يبق عليها سوى 32 يوماً فقط ولم يجمع من المبلغ سوى 300 ألف ريال فقط لا غير.

وناشد المسن القيادة الحكيمة وأهل الخير مساعدته في جمع مبلغ الصلح لاعتاق ابنه جابر الذي يقبع بالسجن منذ أكثر من خمس سنوات بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين أحد الشباب أدى لموت الأخير، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بقتله قصاصاً، قبل أن يتدخل الوسطاء وقبول أهل الدم الصلح بإرجاء وتأخير حد القصاص مقابل دفع مبلغ الصلح ثلاثة ملايين ريال وإجلاء الجاني من مكان إقامته.

وقال أحد أقارب المسن إنهم يطمحون في اكتمال مبلغ الصلح على حساب منطقة عسير ليخرج جابر إلى أبنائه وبناته المعاقين للقيام على شؤونهم بعد أن أصبحوا بلا مأوى وبلا عائل منذ أن دخل أبوهم السجن.

وقد أنشئ حساب جار باسم "إمارة منطقة عسير تبرعات دية علي محمد القحطاني" رقم 110608010883509

آيبان: SA8980000110608010883509

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,925
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,016
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة