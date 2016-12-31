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"مشاط": البيعة ذكرى خالدة لملك العزم والحزم والمواقف الشجاعة

نوّه برعاية خادم الحرمين لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030

رفع مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، باسمه واسم قيادات الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه -يحفظه الله- مقاليد الحكم .

وأكد أن ذكرى البيعة ذكرى خالدة لملك العزم والحزم والمواقف الشجاعة على كل الأصعدة، مشيرأ إلى أن ما ينعم به المواطن السعودي من أمن ورخاء واهتمام من قيادته الحكيمة يُعتبر مصدر فخر وعز .

ونوّه الدكتور "مشاط" بالرؤية الثاقبة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين، والمتمثلة في برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية 2030 والتي ترسم خارطة المستقبل -بإذن الله- للوطن، وتعزز مكانته على كل المستويات، وتحقق للجيل آفاقاً رحبة من الإبداع والمشاركة في بناء الوطن .

وقدّم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به التعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة من رعاية وعناية ودعم، مؤكداً في هذا الصدد أن جامعة جدة قد وضعت في اعتبارها منذ انطلاقتها أن تسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 وأن تحقق معايير التميز، وأن تكون مخرجاتها بما يتطلع إليه الوطن والمستقبل .

ودعا الله -جلت قدرته- أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

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"مشاط": البيعة ذكرى خالدة لملك العزم والحزم والمواقف الشجاعة
سبق

رفع مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، باسمه واسم قيادات الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه -يحفظه الله- مقاليد الحكم .

وأكد أن ذكرى البيعة ذكرى خالدة لملك العزم والحزم والمواقف الشجاعة على كل الأصعدة، مشيرأ إلى أن ما ينعم به المواطن السعودي من أمن ورخاء واهتمام من قيادته الحكيمة يُعتبر مصدر فخر وعز .

ونوّه الدكتور "مشاط" بالرؤية الثاقبة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين، والمتمثلة في برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية 2030 والتي ترسم خارطة المستقبل -بإذن الله- للوطن، وتعزز مكانته على كل المستويات، وتحقق للجيل آفاقاً رحبة من الإبداع والمشاركة في بناء الوطن .

وقدّم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به التعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة من رعاية وعناية ودعم، مؤكداً في هذا الصدد أن جامعة جدة قد وضعت في اعتبارها منذ انطلاقتها أن تسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 وأن تحقق معايير التميز، وأن تكون مخرجاتها بما يتطلع إليه الوطن والمستقبل .

ودعا الله -جلت قدرته- أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
12:00 PM
نوّه برعاية خادم الحرمين لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030

"مشاط": البيعة ذكرى خالدة لملك العزم والحزم والمواقف الشجاعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، باسمه واسم قيادات الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه -يحفظه الله- مقاليد الحكم .

وأكد أن ذكرى البيعة ذكرى خالدة لملك العزم والحزم والمواقف الشجاعة على كل الأصعدة، مشيرأ إلى أن ما ينعم به المواطن السعودي من أمن ورخاء واهتمام من قيادته الحكيمة يُعتبر مصدر فخر وعز .

ونوّه الدكتور "مشاط" بالرؤية الثاقبة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين، والمتمثلة في برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية 2030 والتي ترسم خارطة المستقبل -بإذن الله- للوطن، وتعزز مكانته على كل المستويات، وتحقق للجيل آفاقاً رحبة من الإبداع والمشاركة في بناء الوطن .

وقدّم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به التعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة من رعاية وعناية ودعم، مؤكداً في هذا الصدد أن جامعة جدة قد وضعت في اعتبارها منذ انطلاقتها أن تسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 وأن تحقق معايير التميز، وأن تكون مخرجاتها بما يتطلع إليه الوطن والمستقبل .

ودعا الله -جلت قدرته- أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

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