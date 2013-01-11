النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 مشاهد تؤكد التفاف الأسرة الحاكمة والشعب حول "رجال الأمن" في حادثة الياسمين

مرت بها الحادثة التي أجهز فيها الأمن على أحد أخطر المطلوبين أمنيًّا ومرافقه

أثبتت حادثة حي الياسمين مجددًا التفاف الأسرة الحاكمة والشعب حول رجال الأمن لدحر الإرهاب. وتمثل ذلك في مشاهد عدة، مرت بها مراحل حادثة حي الياسمين بالرياض، التي تمكّن فيها رجال الأمن خلال عملية استباقية من الإجهاز على أحد أخطر المطلوبين أمنيًّا ومرافقه.
 

دعوات الملك للعريف
المشهد الأول تمثل في مكالمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هاتفيًّا بالعريف جبران جابر عواجي، الذي يتلقى العلاج من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي بالرياض، ونقل خلالها دعوات خادم الحرمين الشريفين له، مطمئنًا على صحته، وذلك عقب التصدي للحادثة الإرهابية في وقت وجيز. 

 احتفاء شعبي
 احتفى المواطنون والمقيمون وحتى الخليجيون بالإنجاز الذي قدمه البطل جبران عواجي ورفاقه، مؤكدين بذلك التفافهم حول رجال الأمن وما يقدمونه من عطاء من أجل حفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب. ويُعد هذا مؤشرًا للعزم على قتل الإرهاب والتطرف، وفقًا لمتابعين. وجاء ذلك بوصفه توافقًا شعبيًّا وحكوميًّا.
 
 تهميش المغرضين
 في ظل الاحتفاء والفرح العارم دخل المغرضون على الخط، وبادروا ببث سموم الفتنة بإقحامهم قضية البدلات، لكن هذه الفتنة واجهت تهميشًا واحتقارًا. ووفقًا لمراقبين فإن ذلك كان ناتجًا من وعي شعبي، لم يعد يجدي معه أسلوب التحريض غالبًا.
 
قُبلة على رأس عواجي
 شكّلت زيارة سمو أمير الرياض للعريف عواجي في سريره بالمستشفى، وقُبلته له على جبينه، تأكيدًا للالتفاف الحكومي حول أبنائهم من رجال الأمن. كما شكل قول سموه: "وأقدم لك باسم المواطنين أجمعين كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله نشوفك بين زملائك" برهانًا على قرب سموه من المواطنين.
 
لا عزاء في إرهابي
 وبالرغم من أنه فلذة كبده إلا أن والد الإرهابي الهالك طايع رفض بشدة تقبُّل وإقامة العزاء في ابنه، مشددًا على أنه "لا عزاء في إرهابي"! 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 مشاهد تؤكد التفاف الأسرة الحاكمة والشعب حول "رجال الأمن" في حادثة الياسمين
سبق

أثبتت حادثة حي الياسمين مجددًا التفاف الأسرة الحاكمة والشعب حول رجال الأمن لدحر الإرهاب. وتمثل ذلك في مشاهد عدة، مرت بها مراحل حادثة حي الياسمين بالرياض، التي تمكّن فيها رجال الأمن خلال عملية استباقية من الإجهاز على أحد أخطر المطلوبين أمنيًّا ومرافقه.
 

دعوات الملك للعريف
المشهد الأول تمثل في مكالمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هاتفيًّا بالعريف جبران جابر عواجي، الذي يتلقى العلاج من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي بالرياض، ونقل خلالها دعوات خادم الحرمين الشريفين له، مطمئنًا على صحته، وذلك عقب التصدي للحادثة الإرهابية في وقت وجيز. 

 احتفاء شعبي
 احتفى المواطنون والمقيمون وحتى الخليجيون بالإنجاز الذي قدمه البطل جبران عواجي ورفاقه، مؤكدين بذلك التفافهم حول رجال الأمن وما يقدمونه من عطاء من أجل حفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب. ويُعد هذا مؤشرًا للعزم على قتل الإرهاب والتطرف، وفقًا لمتابعين. وجاء ذلك بوصفه توافقًا شعبيًّا وحكوميًّا.
 
 تهميش المغرضين
 في ظل الاحتفاء والفرح العارم دخل المغرضون على الخط، وبادروا ببث سموم الفتنة بإقحامهم قضية البدلات، لكن هذه الفتنة واجهت تهميشًا واحتقارًا. ووفقًا لمراقبين فإن ذلك كان ناتجًا من وعي شعبي، لم يعد يجدي معه أسلوب التحريض غالبًا.
 
قُبلة على رأس عواجي
 شكّلت زيارة سمو أمير الرياض للعريف عواجي في سريره بالمستشفى، وقُبلته له على جبينه، تأكيدًا للالتفاف الحكومي حول أبنائهم من رجال الأمن. كما شكل قول سموه: "وأقدم لك باسم المواطنين أجمعين كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله نشوفك بين زملائك" برهانًا على قرب سموه من المواطنين.
 
لا عزاء في إرهابي
 وبالرغم من أنه فلذة كبده إلا أن والد الإرهابي الهالك طايع رفض بشدة تقبُّل وإقامة العزاء في ابنه، مشددًا على أنه "لا عزاء في إرهابي"! 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
01:25 AM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
04:01 AM
مرت بها الحادثة التي أجهز فيها الأمن على أحد أخطر المطلوبين أمنيًّا ومرافقه

5 مشاهد تؤكد التفاف الأسرة الحاكمة والشعب حول "رجال الأمن" في حادثة الياسمين

A A A
محمد المواسي - الرياض
15
38,375

أثبتت حادثة حي الياسمين مجددًا التفاف الأسرة الحاكمة والشعب حول رجال الأمن لدحر الإرهاب. وتمثل ذلك في مشاهد عدة، مرت بها مراحل حادثة حي الياسمين بالرياض، التي تمكّن فيها رجال الأمن خلال عملية استباقية من الإجهاز على أحد أخطر المطلوبين أمنيًّا ومرافقه.
 

دعوات الملك للعريف
المشهد الأول تمثل في مكالمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هاتفيًّا بالعريف جبران جابر عواجي، الذي يتلقى العلاج من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي بالرياض، ونقل خلالها دعوات خادم الحرمين الشريفين له، مطمئنًا على صحته، وذلك عقب التصدي للحادثة الإرهابية في وقت وجيز. 

 احتفاء شعبي
 احتفى المواطنون والمقيمون وحتى الخليجيون بالإنجاز الذي قدمه البطل جبران عواجي ورفاقه، مؤكدين بذلك التفافهم حول رجال الأمن وما يقدمونه من عطاء من أجل حفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب. ويُعد هذا مؤشرًا للعزم على قتل الإرهاب والتطرف، وفقًا لمتابعين. وجاء ذلك بوصفه توافقًا شعبيًّا وحكوميًّا.
 
 تهميش المغرضين
 في ظل الاحتفاء والفرح العارم دخل المغرضون على الخط، وبادروا ببث سموم الفتنة بإقحامهم قضية البدلات، لكن هذه الفتنة واجهت تهميشًا واحتقارًا. ووفقًا لمراقبين فإن ذلك كان ناتجًا من وعي شعبي، لم يعد يجدي معه أسلوب التحريض غالبًا.
 
قُبلة على رأس عواجي
 شكّلت زيارة سمو أمير الرياض للعريف عواجي في سريره بالمستشفى، وقُبلته له على جبينه، تأكيدًا للالتفاف الحكومي حول أبنائهم من رجال الأمن. كما شكل قول سموه: "وأقدم لك باسم المواطنين أجمعين كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله نشوفك بين زملائك" برهانًا على قرب سموه من المواطنين.
 
لا عزاء في إرهابي
 وبالرغم من أنه فلذة كبده إلا أن والد الإرهابي الهالك طايع رفض بشدة تقبُّل وإقامة العزاء في ابنه، مشددًا على أنه "لا عزاء في إرهابي"! 

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,363
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة