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300 مشرف ومشرفة يتابعون الانضباط المدرسي بـ"تعليم ينبع"

شهدت مدارس ينبع، انضباطاً في جميع المراحل الدراسية؛ حيث يتابع أكثر من 300 مشرف ومشرفة -ميدانياً- مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها؛ من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة الحضور والغياب من داخل الفصول، وتحقيق الأهداف والخطط المرسومة التي يشرف عليها مساعدا مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنين وبنات).

 

ووقف مساعد الشؤون التعليمية بينبع سليم بن عبيان العطوي، ميدانياً اليوم على انضباطية حضور الطلاب؛ من خلال جولة شَمِلت عدداً من مدارس المحافظة، وقام بجولة على الفصول في المدارس التي زارها، وشارك الطلاب أجزاءً من بعض الحصص الدراسية في الفصول ومراكز مصادر التعلم؛ مؤكداً دور قيادات المدارس في التقليل من الهدر التعليمي والاقتصادي خلال هذه الفترة، وغرس قيمة الانضباط لدى الطلاب، والعمل على استقطابهم للمدرسة؛ ترغيباً في خلق دواعي ذلك، والتعامل بجدية وحزم مع غيابهم خلال هذا الأسبوع، وتطبيق الأنظمة للحدّ من هذه الظاهرة، ورصد غياب الطلاب في برنامج "نور" أولاً بأول.

 

وقال "العطوي": إن معدل حضور الطلاب في جميع المدارس بلغ نِسَباً عالية؛ وهو ما يبرهن نجاح الخطة التي رسمها "تعليم ينبع"؛ موضحاً أن النتائج برهنت على احترام الطالب للدوام، ووعي أولياء الأمور وإدراكهم لأهمية الانضباط في عملية التعليم والتعلم، وما يرسّخه في نفوس الناشئة من حب للعمل كقيمة تنهض بها الأمم وتزدهر بها المجتمعات.

 

وأثنى "العطوي" على تعاون أولياء الأمور في المحافظة؛ واصفاً دورهم بـ"المهم" في حث أبنائهم على الحضور للمدرسة، والمحافظة على اليوم الدراسي من أوله، وعدم التأخر عن الحصص الدراسية؛ مؤكداً أن الانضباط المدرسي يبدأ من الأسرة أولاً، وإكمال ما تم بناؤه في المدرسة من خلال غرس مفاهيم الدين الصحيح والقيم السامية والأخلاق الفاضلة في نفوس الطلاب، وتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الانضباط ودوره في العملية التعليمية؛ مشدداً على أن هذه الأيام جزء من الخطة الدراسية.

 

جدير بالذكر أن مساعديْ مدير التعليم كانا قد اجتمعا برؤساء أقسام الشؤون التعليمية (بنين وبنات)؛ للتأكيد من المتابعة الميدانية، وتفعيل ما يصدر من أنظمة وتعليمات، وتكثيف الزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات للمدارس، والجدية في انتظام الدراسة وسيرها خلال هذا الأسبوع، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتكريم المدارس المتميزة في انضباطها.

 

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300 مشرف ومشرفة يتابعون الانضباط المدرسي بـ"تعليم ينبع"
سبق

شهدت مدارس ينبع، انضباطاً في جميع المراحل الدراسية؛ حيث يتابع أكثر من 300 مشرف ومشرفة -ميدانياً- مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها؛ من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة الحضور والغياب من داخل الفصول، وتحقيق الأهداف والخطط المرسومة التي يشرف عليها مساعدا مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنين وبنات).

 

ووقف مساعد الشؤون التعليمية بينبع سليم بن عبيان العطوي، ميدانياً اليوم على انضباطية حضور الطلاب؛ من خلال جولة شَمِلت عدداً من مدارس المحافظة، وقام بجولة على الفصول في المدارس التي زارها، وشارك الطلاب أجزاءً من بعض الحصص الدراسية في الفصول ومراكز مصادر التعلم؛ مؤكداً دور قيادات المدارس في التقليل من الهدر التعليمي والاقتصادي خلال هذه الفترة، وغرس قيمة الانضباط لدى الطلاب، والعمل على استقطابهم للمدرسة؛ ترغيباً في خلق دواعي ذلك، والتعامل بجدية وحزم مع غيابهم خلال هذا الأسبوع، وتطبيق الأنظمة للحدّ من هذه الظاهرة، ورصد غياب الطلاب في برنامج "نور" أولاً بأول.

 

وقال "العطوي": إن معدل حضور الطلاب في جميع المدارس بلغ نِسَباً عالية؛ وهو ما يبرهن نجاح الخطة التي رسمها "تعليم ينبع"؛ موضحاً أن النتائج برهنت على احترام الطالب للدوام، ووعي أولياء الأمور وإدراكهم لأهمية الانضباط في عملية التعليم والتعلم، وما يرسّخه في نفوس الناشئة من حب للعمل كقيمة تنهض بها الأمم وتزدهر بها المجتمعات.

 

وأثنى "العطوي" على تعاون أولياء الأمور في المحافظة؛ واصفاً دورهم بـ"المهم" في حث أبنائهم على الحضور للمدرسة، والمحافظة على اليوم الدراسي من أوله، وعدم التأخر عن الحصص الدراسية؛ مؤكداً أن الانضباط المدرسي يبدأ من الأسرة أولاً، وإكمال ما تم بناؤه في المدرسة من خلال غرس مفاهيم الدين الصحيح والقيم السامية والأخلاق الفاضلة في نفوس الطلاب، وتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الانضباط ودوره في العملية التعليمية؛ مشدداً على أن هذه الأيام جزء من الخطة الدراسية.

 

جدير بالذكر أن مساعديْ مدير التعليم كانا قد اجتمعا برؤساء أقسام الشؤون التعليمية (بنين وبنات)؛ للتأكيد من المتابعة الميدانية، وتفعيل ما يصدر من أنظمة وتعليمات، وتكثيف الزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات للمدارس، والجدية في انتظام الدراسة وسيرها خلال هذا الأسبوع، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتكريم المدارس المتميزة في انضباطها.

 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
12:40 PM

300 مشرف ومشرفة يتابعون الانضباط المدرسي بـ"تعليم ينبع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت مدارس ينبع، انضباطاً في جميع المراحل الدراسية؛ حيث يتابع أكثر من 300 مشرف ومشرفة -ميدانياً- مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها؛ من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة الحضور والغياب من داخل الفصول، وتحقيق الأهداف والخطط المرسومة التي يشرف عليها مساعدا مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنين وبنات).

 

ووقف مساعد الشؤون التعليمية بينبع سليم بن عبيان العطوي، ميدانياً اليوم على انضباطية حضور الطلاب؛ من خلال جولة شَمِلت عدداً من مدارس المحافظة، وقام بجولة على الفصول في المدارس التي زارها، وشارك الطلاب أجزاءً من بعض الحصص الدراسية في الفصول ومراكز مصادر التعلم؛ مؤكداً دور قيادات المدارس في التقليل من الهدر التعليمي والاقتصادي خلال هذه الفترة، وغرس قيمة الانضباط لدى الطلاب، والعمل على استقطابهم للمدرسة؛ ترغيباً في خلق دواعي ذلك، والتعامل بجدية وحزم مع غيابهم خلال هذا الأسبوع، وتطبيق الأنظمة للحدّ من هذه الظاهرة، ورصد غياب الطلاب في برنامج "نور" أولاً بأول.

 

وقال "العطوي": إن معدل حضور الطلاب في جميع المدارس بلغ نِسَباً عالية؛ وهو ما يبرهن نجاح الخطة التي رسمها "تعليم ينبع"؛ موضحاً أن النتائج برهنت على احترام الطالب للدوام، ووعي أولياء الأمور وإدراكهم لأهمية الانضباط في عملية التعليم والتعلم، وما يرسّخه في نفوس الناشئة من حب للعمل كقيمة تنهض بها الأمم وتزدهر بها المجتمعات.

 

وأثنى "العطوي" على تعاون أولياء الأمور في المحافظة؛ واصفاً دورهم بـ"المهم" في حث أبنائهم على الحضور للمدرسة، والمحافظة على اليوم الدراسي من أوله، وعدم التأخر عن الحصص الدراسية؛ مؤكداً أن الانضباط المدرسي يبدأ من الأسرة أولاً، وإكمال ما تم بناؤه في المدرسة من خلال غرس مفاهيم الدين الصحيح والقيم السامية والأخلاق الفاضلة في نفوس الطلاب، وتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الانضباط ودوره في العملية التعليمية؛ مشدداً على أن هذه الأيام جزء من الخطة الدراسية.

 

جدير بالذكر أن مساعديْ مدير التعليم كانا قد اجتمعا برؤساء أقسام الشؤون التعليمية (بنين وبنات)؛ للتأكيد من المتابعة الميدانية، وتفعيل ما يصدر من أنظمة وتعليمات، وتكثيف الزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات للمدارس، والجدية في انتظام الدراسة وسيرها خلال هذا الأسبوع، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتكريم المدارس المتميزة في انضباطها.

 

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