100 مُشرف يتابعون سير الاختبارات في الأفلاج

"المرور" يستعد لها بخطة شاملة

أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعداداتها لاختبارات الفصل الأول لهذا العام 1438هـ، وتم تهيئة قاعات الامتحانات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتم إعداد خطة إشرافية كلّف خلالها أكثر من 100 مشرف ومشرفة لمتابعة سير عمل الاختبارات بالمدارس.



وأوضح لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج مسلّم الهواملة بأن مدارس المحافظة أنهت استعدادها لاختبار الفصل الدراسي الأول لهذا العام وهناك أكثر من 100 مشرف ومشرفة تم توزيعهم على كافة مدارس المحافظة لتغطية الزيارات الميدانية ومتابعة سير عمل الاختبارات بالمدارس.

وأضاف: كما تم تجهيز لجنة بقسم الاختبارات والقبول بالإدارة لهذا الشأن يتم خلالها متابعة أعمال التصحيح والرصد من قبل المشرف الزائر، كذلك تدوين التقارير التي ترد من قبل المشرفين والمشرفات ومعالجتها بشكل يومي، بالإضافة إلى لجان الاختبارات بالمدارس التي تقوم بمهامها من خلال رصد الدرجات في نظام نور أولاً بأول، ومتابعة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبار وبين الفترتين.

من جانبه أكد لـ "سبق" مدير شعبة مرور الأفلاج العقيد سلطان بن مشنان السهلي أنه تم الاستعداد لاستقبال اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام بخطة شاملة تضمن انتشار دوريات المرور في كافة طرقات وتقاطعات المحافظة ولذلك لمنع أي تجاوزات مرورية تعطل أو تربك حركة السير.