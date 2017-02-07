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مصادرة 150 كيلوجرام سمك في حوش شعبي ببحرة‎

تم إتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية

 تمكنت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة من ضبط حوش عشوائي يديره عدد من العمال المخالفين، بعد جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية في إطار جهودهم المكثفة على الأسواق ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

 

وقال مدير الإدارة الفنية  المهندس فهد حريري، إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام، بمتابعة وتوجيهات رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس رائد الشريف، مؤكداً أنها لا تألو جهدا في متابعة كافة المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأشار إلى أن مراقبي البلدية تمكنوا أمس من ضبط الحوش، وهو عبارة عن موقع شعبي وعشوائي بداخله عمال يقومون بإعداد الأسماك مجهولة المصدر وغير مستوفية للاشتراطات الصحية ، وتوزيعها على الأسواق، وبعد الوقوف على الموقع تمت مصادرة ما يقارب 150 كيلوجراما من الأسماك كانت بحالة سيئة بسبب سوء التخزين ، حيث تمت مصادرتها وإتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

 

وأكد "حريري" أن البلدية مستمرة في التصدي لأي مخالفات تضر بالإصحاح البيئي، وذلك من خلال المتابعة اليومية لمحلات بيع وإعداد وتداول المواد الغذائية ، بهدف المحافظة على سلامه المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مصادرة 150 كيلوجرام سمك في حوش شعبي ببحرة‎
سبق

 تمكنت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة من ضبط حوش عشوائي يديره عدد من العمال المخالفين، بعد جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية في إطار جهودهم المكثفة على الأسواق ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

 

وقال مدير الإدارة الفنية  المهندس فهد حريري، إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام، بمتابعة وتوجيهات رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس رائد الشريف، مؤكداً أنها لا تألو جهدا في متابعة كافة المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأشار إلى أن مراقبي البلدية تمكنوا أمس من ضبط الحوش، وهو عبارة عن موقع شعبي وعشوائي بداخله عمال يقومون بإعداد الأسماك مجهولة المصدر وغير مستوفية للاشتراطات الصحية ، وتوزيعها على الأسواق، وبعد الوقوف على الموقع تمت مصادرة ما يقارب 150 كيلوجراما من الأسماك كانت بحالة سيئة بسبب سوء التخزين ، حيث تمت مصادرتها وإتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

 

وأكد "حريري" أن البلدية مستمرة في التصدي لأي مخالفات تضر بالإصحاح البيئي، وذلك من خلال المتابعة اليومية لمحلات بيع وإعداد وتداول المواد الغذائية ، بهدف المحافظة على سلامه المواطنين والمقيمين.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
02:49 PM
تم إتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية

مصادرة 150 كيلوجرام سمك في حوش شعبي ببحرة‎

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
0
934

 تمكنت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة من ضبط حوش عشوائي يديره عدد من العمال المخالفين، بعد جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية في إطار جهودهم المكثفة على الأسواق ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

 

وقال مدير الإدارة الفنية  المهندس فهد حريري، إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام، بمتابعة وتوجيهات رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس رائد الشريف، مؤكداً أنها لا تألو جهدا في متابعة كافة المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأشار إلى أن مراقبي البلدية تمكنوا أمس من ضبط الحوش، وهو عبارة عن موقع شعبي وعشوائي بداخله عمال يقومون بإعداد الأسماك مجهولة المصدر وغير مستوفية للاشتراطات الصحية ، وتوزيعها على الأسواق، وبعد الوقوف على الموقع تمت مصادرة ما يقارب 150 كيلوجراما من الأسماك كانت بحالة سيئة بسبب سوء التخزين ، حيث تمت مصادرتها وإتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

 

وأكد "حريري" أن البلدية مستمرة في التصدي لأي مخالفات تضر بالإصحاح البيئي، وذلك من خلال المتابعة اليومية لمحلات بيع وإعداد وتداول المواد الغذائية ، بهدف المحافظة على سلامه المواطنين والمقيمين.

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