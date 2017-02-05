مصادر: أولى دفعات القروض العقارية ستصل إلى 6500 قرض

كشفت عن إطلاق آلة حاسبة للفوائد المدعومة منتصف فبراير الجاري

توقّعت مصادر مطلعة لـ "سبق"، أن الدفعة الأولى من القروض العقارية التي سيعلنها صندوق التنمية العقارية منتصف شهر فبراير الجاري ستراوح بين 5600 و6500 قرض تمويلي، فيما تتواصل محاولات مسؤولي صندوق التنمية العقارية لرفع ذلك العدد بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية التي تمّ الاتفاق معها.

ينتظر أن يتزامن مع إعلان الدفعة الأولى إطلاق آلة حاسبة يتمكن من خلالها من في قوائم انتظار الصندوق حساب نسب أحقيتهم من دعم الفوائد التي سيقوم بها الصندوق.

تأتي الدفعة الأولى ضمن 85 ألف قرض تمويلي، أعلن وزير الإسكان وصندوق التنمية العقارية، العزم على تخصيصها خلال العام الجاري 2017، بالتعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية، حيث انتهى الصندوق من التوقيع مع 10 بنوك محلية و4 مؤسسات مالية لهذا الغرض.

وكان وزير الاسكان قد كشف عن أن الأولوية لدفعات القروض ستكون وفق ضوابط؛ مبيناً أنه سيتم تحديد قيمة القرض التمويلي ونسبة الفوائد حسب مصفوفة وشرائح للأسر حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وقال: "قيمة القرض سيكون حدها الأقصى 500 ألف ريال وسيسمح التضامن بين الرجل وزوجته، فيما ستكون قيمة القرض حسب القدرة الشرائية والقدرة على السداد".

وحثّ الوزير قوائم انتظار الصندوق على تحديث بياناتهم لكيلا تتأخّر عملية تأهيلهم للحصول على القروض؛ مشيراً إلى أن الصندوق سيخفض فترة الانتظار من 11 سنة إلى خمس سنوات.