مصادر: "الجمارك" تستعد لإعلان إحباطها كمية كبيرة من المخدرات غدًا

ضبطت في أحد الموانئ

علمت "سبق" أن الجمارك السعودية نجحت أخيرًا في ضبط كمية كبيرة من المخدرات حاول مهربون إدخالها للسعودية عبر أحد الموانئ.

ووفقًا للمعلومات ينتظر أن تعلن الجمارك السعودية تفاصيل العملية وصورها يوم غدٍ الجمعة -إن شاء الله-.

ويأتي ذلك استمرارًا للإنجازات المتتالية التي تحققها الجمارك السعودية ونجاحاتها المستمرة في إحباط محاولات تهريب المخدرات في منافذ المملكة المختلفة.