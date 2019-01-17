مصادر: السفارة المصرية تتدارك التأخير وتبدأ تجهيز جناحها بالجنادرية

عقدت اجتماعات مع المسؤولين عن المهرجان مع بدء العد التنازلي للانطلاقة

علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات المعنية في السفارة المصرية في الرياض، تداركت إشكالية تأخر تجهيز جناح جمهورية مصر العربية ضيفة شرف المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة "الجنادرية".

وقالت مصادر مطلعة: "هناك تواصل بين السفارة المصرية بالرياض وبين إدارة المهرجان من أجل تجهيز مشاركتها؛ كونها ضيف شرف المهرجان هذا العام، مضيفة أن هناك اجتماعات عقدت مؤخرًا لعمل صيغة تتضمن تقديم برنامج ثقافي وتجهيز جناح الدولة الضيف داخل قرية الجنادرية.

وكانت "سبق" قد كشفت منتصف الشهر الماضي عن تأخر تجهيز الجناح، وأهمية الاستعداد المبكر وتجهيز الجناح الذي يتوسط موقع المهرجان وتمتد مساحته لأكثر من 2000 متر.



فيما قدمت الجهات المعنية في إدارة المهرجان جميع التسهيلات للجهات المشاركة لإنجاح مشاركتها، فيما تواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات التي تأخرت عن تجهيز مقراتها حرصاً على إنجاح المهرجان.



وكانت وزارة الحرس الوطني قد أعلنت في شهر ذي الحجة الماضي عن موافقة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لفعاليات المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة.



وقالت الوزارة حينها: "صدرت الموافقة السامية لإقامة فعاليات المهرجان ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م؛ ذلك يوم الأربعاء ١٤٣٨/٥/٤هـ؛ بمشاركة إمارات مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والجهات الحكومية والأهلية"، وكشفت الوزارة عن مشاركة جمهورية مصر العربية كدولة ضيف الشرف للمهرجان.

