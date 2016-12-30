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"مصادر": المتقاعدون والعسكريون مشمولون بالاستفادة من دعم "حساب المواطن"

شمول تلقائي لمستفيدي "الضمان".. والتواصل مع المستفيدين عبر الـSMS

كشفت معلومات، حصلت عليها "سبق"، تفاصيل إضافية عن برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع قليلة، وإطلاقه رسميًّا خلال الأشهر المقبلة.
 
وقالت المصادر: "سيشمل البرنامج المتقاعدين والعسكريين، وذلك على حسب مقدار الدخل؛ إذ سيتم شمول المتقاعدين والعسكريين الذين يدخل مقدار دخلهم ضمن الشرائح التي سيغطيها البرنامج، وهي ذات الدخلَيْن المتوسط والمنخفض ".

وعن مستفيدي الضمان الاجتماعي أكدت المصادر أن هناك توجُّهًا لشمولهم بشكل تلقائي دون أن يُطلب منهم التسجيل؛ لكونهم من الشرائح الأكثر حاجة للدعم، وتتوافر جميع بياناتهم ومعلوماتهم لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبيّنت المعلومات أن التسجيل سيتاح في بداية شهر فبراير 2017 عبر بوابة إلكترونية متكاملة، يُدخل من خلالها المواطن بياناته، ويتم التواصل معه عبر الجوال عن طريق رسائل الـSMS.

ويُنتظر أن تعلن الجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة المزيد من التفاصيل عن آلية التسجيل، وطريقة حساب الدعم المخصص لكل أسرة، وغيرها من المعلومات.

وكانت مصادر "سبق" قد أكدت قبل أيام قليلة أن ‏المعيار الرئيسي في برنامج "حساب المواطن" هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، سواء راتب رب الأسرة، أو الزوجة، أو رواتب الأبناء، أو مصادر دخل تجارية، وغيرها.

وبيَّنت المصادر أن الأسرة يُعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد، الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد.

وقالت المصادر: "الأسرة تستفيد جميعها من البدل، وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق. وستزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة".

وكانت وزارة العمل قد كشفت أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مصادر": المتقاعدون والعسكريون مشمولون بالاستفادة من دعم "حساب المواطن"
سبق

كشفت معلومات، حصلت عليها "سبق"، تفاصيل إضافية عن برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع قليلة، وإطلاقه رسميًّا خلال الأشهر المقبلة.
 
وقالت المصادر: "سيشمل البرنامج المتقاعدين والعسكريين، وذلك على حسب مقدار الدخل؛ إذ سيتم شمول المتقاعدين والعسكريين الذين يدخل مقدار دخلهم ضمن الشرائح التي سيغطيها البرنامج، وهي ذات الدخلَيْن المتوسط والمنخفض ".

وعن مستفيدي الضمان الاجتماعي أكدت المصادر أن هناك توجُّهًا لشمولهم بشكل تلقائي دون أن يُطلب منهم التسجيل؛ لكونهم من الشرائح الأكثر حاجة للدعم، وتتوافر جميع بياناتهم ومعلوماتهم لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبيّنت المعلومات أن التسجيل سيتاح في بداية شهر فبراير 2017 عبر بوابة إلكترونية متكاملة، يُدخل من خلالها المواطن بياناته، ويتم التواصل معه عبر الجوال عن طريق رسائل الـSMS.

ويُنتظر أن تعلن الجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة المزيد من التفاصيل عن آلية التسجيل، وطريقة حساب الدعم المخصص لكل أسرة، وغيرها من المعلومات.

وكانت مصادر "سبق" قد أكدت قبل أيام قليلة أن ‏المعيار الرئيسي في برنامج "حساب المواطن" هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، سواء راتب رب الأسرة، أو الزوجة، أو رواتب الأبناء، أو مصادر دخل تجارية، وغيرها.

وبيَّنت المصادر أن الأسرة يُعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد، الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد.

وقالت المصادر: "الأسرة تستفيد جميعها من البدل، وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق. وستزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة".

وكانت وزارة العمل قد كشفت أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي. 

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
11:16 PM
شمول تلقائي لمستفيدي "الضمان".. والتواصل مع المستفيدين عبر الـSMS

"مصادر": المتقاعدون والعسكريون مشمولون بالاستفادة من دعم "حساب المواطن"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
154
183,006

كشفت معلومات، حصلت عليها "سبق"، تفاصيل إضافية عن برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع قليلة، وإطلاقه رسميًّا خلال الأشهر المقبلة.
 
وقالت المصادر: "سيشمل البرنامج المتقاعدين والعسكريين، وذلك على حسب مقدار الدخل؛ إذ سيتم شمول المتقاعدين والعسكريين الذين يدخل مقدار دخلهم ضمن الشرائح التي سيغطيها البرنامج، وهي ذات الدخلَيْن المتوسط والمنخفض ".

وعن مستفيدي الضمان الاجتماعي أكدت المصادر أن هناك توجُّهًا لشمولهم بشكل تلقائي دون أن يُطلب منهم التسجيل؛ لكونهم من الشرائح الأكثر حاجة للدعم، وتتوافر جميع بياناتهم ومعلوماتهم لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبيّنت المعلومات أن التسجيل سيتاح في بداية شهر فبراير 2017 عبر بوابة إلكترونية متكاملة، يُدخل من خلالها المواطن بياناته، ويتم التواصل معه عبر الجوال عن طريق رسائل الـSMS.

ويُنتظر أن تعلن الجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة المزيد من التفاصيل عن آلية التسجيل، وطريقة حساب الدعم المخصص لكل أسرة، وغيرها من المعلومات.

وكانت مصادر "سبق" قد أكدت قبل أيام قليلة أن ‏المعيار الرئيسي في برنامج "حساب المواطن" هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، سواء راتب رب الأسرة، أو الزوجة، أو رواتب الأبناء، أو مصادر دخل تجارية، وغيرها.

وبيَّنت المصادر أن الأسرة يُعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد، الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد.

وقالت المصادر: "الأسرة تستفيد جميعها من البدل، وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق. وستزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة".

وكانت وزارة العمل قد كشفت أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي. 

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