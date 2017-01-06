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مصادر: انتهاء التحقيق في وفاة ثلاثيني عثر عليه متوفى على جانب الطريق بحائل

اصطدمت سيارته بكتلة رملية ومشى 5 كم وهو ينزف حتى مات

علمت "سبق" أنَّ الجهات الأمنية المختصة بحائل انتهت بعد مغرب اليوم من التحقيق في وفاة الثلاثيني الذي عُثر عليه مُتوفى على جانب الطريق قرب قرية "ذويرة"، وعُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكانه بـ5 كم من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق، ما ألحق بها أضراراً.

وتبيّن من التحقيق أنَّ المواطن تعرَّض لحادث مروري فجر اليوم، ولخلو الطريق ذلك الوقت من المسافرين، ترجل -رحمه الله- باتجاه القرية متحاملاً على إصابته برأسه وجسمه من أثر الحادث، ولتمكن الألم منه قطَّع ملابسه لسد نزيف الدم من جسمه، حتى انتهت ملابسه وأغمي عليه على جانب الطريق، ولكثرة نزيف الدم، ولعدم مرور مسافرين مع الطريق وبُعد القرية توفي رحمه الله بعد 5 كلم من موقع الحادث، حتى تبلغت دورية أمن الطرق صباح اليوم، ليتبين بعد مباشرة الموقع وفاة المواطن وتعرضه لإصابة بالرأس وإصابات متفرقة بالجسم، ولزم فرض طوق أمني لشبهة الوفاة، وبوصول الجهات الأمنية المختصة، وبمتابعتها للحادث المروري تبيَّن أنَّ السيارة تعود للمواطن، وأنَّه ترجَّل منها والدم ينزف منه، واستخدم قطع ملابسه لسد نزيف الدم حتى انتهت، وتعرض للإغماء ثم الوفاة لعدم وجود المسعف.

وذكر شقيق المُتوفى لـ"سبق" أنَّهم استلموا جثمان شقيقهم من ثلاجة الموتى بعد انتهاء الإجراءات الأمنية وثبوت عدم تعرضه للقتل كما ذكرت صحف إلكترونية محلية بحائل، وسيتم الصلاة عليه ودفنه -رحمه الله- غداً السبت.

وأضاف: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحف وحسابات التواصل التي نشرت بتعرض شقيقه للقتل دون التثبت من ذلك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: انتهاء التحقيق في وفاة ثلاثيني عثر عليه متوفى على جانب الطريق بحائل
سبق

علمت "سبق" أنَّ الجهات الأمنية المختصة بحائل انتهت بعد مغرب اليوم من التحقيق في وفاة الثلاثيني الذي عُثر عليه مُتوفى على جانب الطريق قرب قرية "ذويرة"، وعُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكانه بـ5 كم من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق، ما ألحق بها أضراراً.

وتبيّن من التحقيق أنَّ المواطن تعرَّض لحادث مروري فجر اليوم، ولخلو الطريق ذلك الوقت من المسافرين، ترجل -رحمه الله- باتجاه القرية متحاملاً على إصابته برأسه وجسمه من أثر الحادث، ولتمكن الألم منه قطَّع ملابسه لسد نزيف الدم من جسمه، حتى انتهت ملابسه وأغمي عليه على جانب الطريق، ولكثرة نزيف الدم، ولعدم مرور مسافرين مع الطريق وبُعد القرية توفي رحمه الله بعد 5 كلم من موقع الحادث، حتى تبلغت دورية أمن الطرق صباح اليوم، ليتبين بعد مباشرة الموقع وفاة المواطن وتعرضه لإصابة بالرأس وإصابات متفرقة بالجسم، ولزم فرض طوق أمني لشبهة الوفاة، وبوصول الجهات الأمنية المختصة، وبمتابعتها للحادث المروري تبيَّن أنَّ السيارة تعود للمواطن، وأنَّه ترجَّل منها والدم ينزف منه، واستخدم قطع ملابسه لسد نزيف الدم حتى انتهت، وتعرض للإغماء ثم الوفاة لعدم وجود المسعف.

وذكر شقيق المُتوفى لـ"سبق" أنَّهم استلموا جثمان شقيقهم من ثلاجة الموتى بعد انتهاء الإجراءات الأمنية وثبوت عدم تعرضه للقتل كما ذكرت صحف إلكترونية محلية بحائل، وسيتم الصلاة عليه ودفنه -رحمه الله- غداً السبت.

وأضاف: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحف وحسابات التواصل التي نشرت بتعرض شقيقه للقتل دون التثبت من ذلك".

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
11:00 PM
اصطدمت سيارته بكتلة رملية ومشى 5 كم وهو ينزف حتى مات

مصادر: انتهاء التحقيق في وفاة ثلاثيني عثر عليه متوفى على جانب الطريق بحائل

A A A
خالد السليمي - حائل
51
113,319

علمت "سبق" أنَّ الجهات الأمنية المختصة بحائل انتهت بعد مغرب اليوم من التحقيق في وفاة الثلاثيني الذي عُثر عليه مُتوفى على جانب الطريق قرب قرية "ذويرة"، وعُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكانه بـ5 كم من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق، ما ألحق بها أضراراً.

وتبيّن من التحقيق أنَّ المواطن تعرَّض لحادث مروري فجر اليوم، ولخلو الطريق ذلك الوقت من المسافرين، ترجل -رحمه الله- باتجاه القرية متحاملاً على إصابته برأسه وجسمه من أثر الحادث، ولتمكن الألم منه قطَّع ملابسه لسد نزيف الدم من جسمه، حتى انتهت ملابسه وأغمي عليه على جانب الطريق، ولكثرة نزيف الدم، ولعدم مرور مسافرين مع الطريق وبُعد القرية توفي رحمه الله بعد 5 كلم من موقع الحادث، حتى تبلغت دورية أمن الطرق صباح اليوم، ليتبين بعد مباشرة الموقع وفاة المواطن وتعرضه لإصابة بالرأس وإصابات متفرقة بالجسم، ولزم فرض طوق أمني لشبهة الوفاة، وبوصول الجهات الأمنية المختصة، وبمتابعتها للحادث المروري تبيَّن أنَّ السيارة تعود للمواطن، وأنَّه ترجَّل منها والدم ينزف منه، واستخدم قطع ملابسه لسد نزيف الدم حتى انتهت، وتعرض للإغماء ثم الوفاة لعدم وجود المسعف.

وذكر شقيق المُتوفى لـ"سبق" أنَّهم استلموا جثمان شقيقهم من ثلاجة الموتى بعد انتهاء الإجراءات الأمنية وثبوت عدم تعرضه للقتل كما ذكرت صحف إلكترونية محلية بحائل، وسيتم الصلاة عليه ودفنه -رحمه الله- غداً السبت.

وأضاف: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحف وحسابات التواصل التي نشرت بتعرض شقيقه للقتل دون التثبت من ذلك".

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