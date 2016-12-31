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مصادر تكشف تفاصيل "حادث منزل علي العلياني".. وشهود: الكلمة للكاميرات

جهات أمنية باشرت التحقيق ومعلومات أولية تشير إلى تصادم سيارتين وانحراف

كشف مصادر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحادثة التي شهدها منزل الإعلامي ،علي العلياني، والتي تحقق فيها الجهات الأمنية.

 

وقالت المصادر: "الحادثة تمثلت في اصطدام سيارة بسيارة السائق الخاص وانحرافها لتصطدم بالبوابة وأحواض زهور على سُور المنزل".

 

الجهات الامنية باشرت التحقيق في الحادثة ، فيما أوضحت معلومات أولية انه وبحسب رواية شهود عيان فإن الحادثة وقعت بين سيارتين انحرفت إحداهما لتصطدم بسيارة سائق "العلياني" الواقفة بجوار منزله.

 

وبحسب رواية شهود عيان ، فإن منزل "العلياني" ، مزوّد بكاميرات مراقبة ، ومن المتوقع أن يكون لها كلمة الفصل في الكشف عن هوية أطراف الحادث.

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مصادر تكشف تفاصيل "حادث منزل علي العلياني".. وشهود: الكلمة للكاميرات
سبق

كشف مصادر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحادثة التي شهدها منزل الإعلامي ،علي العلياني، والتي تحقق فيها الجهات الأمنية.

 

وقالت المصادر: "الحادثة تمثلت في اصطدام سيارة بسيارة السائق الخاص وانحرافها لتصطدم بالبوابة وأحواض زهور على سُور المنزل".

 

الجهات الامنية باشرت التحقيق في الحادثة ، فيما أوضحت معلومات أولية انه وبحسب رواية شهود عيان فإن الحادثة وقعت بين سيارتين انحرفت إحداهما لتصطدم بسيارة سائق "العلياني" الواقفة بجوار منزله.

 

وبحسب رواية شهود عيان ، فإن منزل "العلياني" ، مزوّد بكاميرات مراقبة ، ومن المتوقع أن يكون لها كلمة الفصل في الكشف عن هوية أطراف الحادث.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
03:58 PM
جهات أمنية باشرت التحقيق ومعلومات أولية تشير إلى تصادم سيارتين وانحراف

مصادر تكشف تفاصيل "حادث منزل علي العلياني".. وشهود: الكلمة للكاميرات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
75
98,216

كشف مصادر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحادثة التي شهدها منزل الإعلامي ،علي العلياني، والتي تحقق فيها الجهات الأمنية.

 

وقالت المصادر: "الحادثة تمثلت في اصطدام سيارة بسيارة السائق الخاص وانحرافها لتصطدم بالبوابة وأحواض زهور على سُور المنزل".

 

الجهات الامنية باشرت التحقيق في الحادثة ، فيما أوضحت معلومات أولية انه وبحسب رواية شهود عيان فإن الحادثة وقعت بين سيارتين انحرفت إحداهما لتصطدم بسيارة سائق "العلياني" الواقفة بجوار منزله.

 

وبحسب رواية شهود عيان ، فإن منزل "العلياني" ، مزوّد بكاميرات مراقبة ، ومن المتوقع أن يكون لها كلمة الفصل في الكشف عن هوية أطراف الحادث.

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