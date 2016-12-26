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مصادر: راتب الزوجة يحتسب ضمن دخل أفراد الأسرة في حساب المواطن

احتساب الدخل التجاري ورواتب الأبناء المقيمين مع الأسرة في مسكن واحد

كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" تفاصيل إضافية عن آلية حساب الدخل في برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع.

 

وقالت المصادر "وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل قبل يومين فإن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية وغيرها للأسرة".

 

وبينت المصادر بأن الأسرة يعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد.

 

وقالت المصادر "الأسرة تستفيد جميعها من البدل وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق ، حيث تزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة".

 

وكانت وزارة العمل قد كشفت بأن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، ‏وحاملو بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: راتب الزوجة يحتسب ضمن دخل أفراد الأسرة في حساب المواطن
سبق

كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" تفاصيل إضافية عن آلية حساب الدخل في برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع.

 

وقالت المصادر "وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل قبل يومين فإن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية وغيرها للأسرة".

 

وبينت المصادر بأن الأسرة يعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد.

 

وقالت المصادر "الأسرة تستفيد جميعها من البدل وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق ، حيث تزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة".

 

وكانت وزارة العمل قد كشفت بأن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، ‏وحاملو بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
02:20 PM
احتساب الدخل التجاري ورواتب الأبناء المقيمين مع الأسرة في مسكن واحد

مصادر: راتب الزوجة يحتسب ضمن دخل أفراد الأسرة في حساب المواطن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
100
101,969

كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" تفاصيل إضافية عن آلية حساب الدخل في برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع.

 

وقالت المصادر "وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل قبل يومين فإن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية وغيرها للأسرة".

 

وبينت المصادر بأن الأسرة يعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد.

 

وقالت المصادر "الأسرة تستفيد جميعها من البدل وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق ، حيث تزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة".

 

وكانت وزارة العمل قد كشفت بأن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، ‏وحاملو بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

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