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مصادر "سبق" تكشف مصير عقود مستفيدي الإسكان في بوابة الشرق

أطلق في رمضان الماضي بشراكة مع القطاع الخاص

 كشفت مصادر لـ"سبق" عن مصير عقود مستفيدي برنامج الإسكان في مشروع "بوابة الشرق" الذي أطلق في رمضان الماضي بشراكة مع القطاع الخاص شرق العاصمة "الرياض"، مبينة أنَّها لا تزال في أدراج وزارة "الإسكان" تنتظر الموافقة، بعد أن أجرت  "الشركة" المطورة بعضَ التعديلات على بنود العقد الموحد، بما يصبّ في مصلحة المستفيد، ومنها الأقساط الشهرية.

وكانت الشركة المطورة قد أكدت في شهر أكتوبر من العام الماضي لبعض مستفيدي الإسكان؛ أنه تم فرز الدفعة الأولى من قبل الوزارة، ووضحت أنه سوف يتم توقيع العقود بعد أسبوعين، وهو ما لم يتم حتى الآن.
 
واعترفت وزارة "الإسكان" لـ"سبق" بأنَّ العقود الجديدة المرسلة من الشركة المطورة لا تزال تخضع للتدقيق والدراسة من قبل الجهة المعنية في "الوزارة" قبل إصدار الموافقة النهائية؛ على حد ما ذكرت، موضحة أن المشروع لا يزال قائمًا ولم يتم إلغاؤه.

وكانت وزارة الإسكان قد اعتمدت في شهر رمضان الماضي أول مشروع يمثل شراكة مع القطاع الخاص "بوابة الشرق" بالرياض، على مساحة تقدر بـ6.5 ملايين متر مربع، ورَشحت عددًا من المتقدمين على بوابتها للاستفادة من وحداتها وبعثت إليهم برسائل في ذي الحجة لاختيار التصاميم قبل توقيع العقود مع المطور، والتي لا تزال حبيسة الأدراج حتى الآن.

ويعد مشروع "بوابة الشرق" أول مشروع للإسكان الميسر يطلقه القطاع الخاص لمستحقي الدعم السكني، وكذلك من حصلوا على قرض بقيمة 500 ألف ريال من الصندوق العقاري؛ حيث يتيح البرنامج لهم التقدم لامتلاك فيلا في المشروع بضمانٍ من برنامج البيع على الخريطة، مع إمكانية تقسيط الـ150 ألف ريال الباقية، على دفعات بواقع 2500 ريال لكل شهر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق" تكشف مصير عقود مستفيدي الإسكان في بوابة الشرق
سبق

 كشفت مصادر لـ"سبق" عن مصير عقود مستفيدي برنامج الإسكان في مشروع "بوابة الشرق" الذي أطلق في رمضان الماضي بشراكة مع القطاع الخاص شرق العاصمة "الرياض"، مبينة أنَّها لا تزال في أدراج وزارة "الإسكان" تنتظر الموافقة، بعد أن أجرت  "الشركة" المطورة بعضَ التعديلات على بنود العقد الموحد، بما يصبّ في مصلحة المستفيد، ومنها الأقساط الشهرية.

وكانت الشركة المطورة قد أكدت في شهر أكتوبر من العام الماضي لبعض مستفيدي الإسكان؛ أنه تم فرز الدفعة الأولى من قبل الوزارة، ووضحت أنه سوف يتم توقيع العقود بعد أسبوعين، وهو ما لم يتم حتى الآن.
 
واعترفت وزارة "الإسكان" لـ"سبق" بأنَّ العقود الجديدة المرسلة من الشركة المطورة لا تزال تخضع للتدقيق والدراسة من قبل الجهة المعنية في "الوزارة" قبل إصدار الموافقة النهائية؛ على حد ما ذكرت، موضحة أن المشروع لا يزال قائمًا ولم يتم إلغاؤه.

وكانت وزارة الإسكان قد اعتمدت في شهر رمضان الماضي أول مشروع يمثل شراكة مع القطاع الخاص "بوابة الشرق" بالرياض، على مساحة تقدر بـ6.5 ملايين متر مربع، ورَشحت عددًا من المتقدمين على بوابتها للاستفادة من وحداتها وبعثت إليهم برسائل في ذي الحجة لاختيار التصاميم قبل توقيع العقود مع المطور، والتي لا تزال حبيسة الأدراج حتى الآن.

ويعد مشروع "بوابة الشرق" أول مشروع للإسكان الميسر يطلقه القطاع الخاص لمستحقي الدعم السكني، وكذلك من حصلوا على قرض بقيمة 500 ألف ريال من الصندوق العقاري؛ حيث يتيح البرنامج لهم التقدم لامتلاك فيلا في المشروع بضمانٍ من برنامج البيع على الخريطة، مع إمكانية تقسيط الـ150 ألف ريال الباقية، على دفعات بواقع 2500 ريال لكل شهر.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
01:01 AM
أطلق في رمضان الماضي بشراكة مع القطاع الخاص

مصادر "سبق" تكشف مصير عقود مستفيدي الإسكان في بوابة الشرق

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
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44,074

 كشفت مصادر لـ"سبق" عن مصير عقود مستفيدي برنامج الإسكان في مشروع "بوابة الشرق" الذي أطلق في رمضان الماضي بشراكة مع القطاع الخاص شرق العاصمة "الرياض"، مبينة أنَّها لا تزال في أدراج وزارة "الإسكان" تنتظر الموافقة، بعد أن أجرت  "الشركة" المطورة بعضَ التعديلات على بنود العقد الموحد، بما يصبّ في مصلحة المستفيد، ومنها الأقساط الشهرية.

وكانت الشركة المطورة قد أكدت في شهر أكتوبر من العام الماضي لبعض مستفيدي الإسكان؛ أنه تم فرز الدفعة الأولى من قبل الوزارة، ووضحت أنه سوف يتم توقيع العقود بعد أسبوعين، وهو ما لم يتم حتى الآن.
 
واعترفت وزارة "الإسكان" لـ"سبق" بأنَّ العقود الجديدة المرسلة من الشركة المطورة لا تزال تخضع للتدقيق والدراسة من قبل الجهة المعنية في "الوزارة" قبل إصدار الموافقة النهائية؛ على حد ما ذكرت، موضحة أن المشروع لا يزال قائمًا ولم يتم إلغاؤه.

وكانت وزارة الإسكان قد اعتمدت في شهر رمضان الماضي أول مشروع يمثل شراكة مع القطاع الخاص "بوابة الشرق" بالرياض، على مساحة تقدر بـ6.5 ملايين متر مربع، ورَشحت عددًا من المتقدمين على بوابتها للاستفادة من وحداتها وبعثت إليهم برسائل في ذي الحجة لاختيار التصاميم قبل توقيع العقود مع المطور، والتي لا تزال حبيسة الأدراج حتى الآن.

ويعد مشروع "بوابة الشرق" أول مشروع للإسكان الميسر يطلقه القطاع الخاص لمستحقي الدعم السكني، وكذلك من حصلوا على قرض بقيمة 500 ألف ريال من الصندوق العقاري؛ حيث يتيح البرنامج لهم التقدم لامتلاك فيلا في المشروع بضمانٍ من برنامج البيع على الخريطة، مع إمكانية تقسيط الـ150 ألف ريال الباقية، على دفعات بواقع 2500 ريال لكل شهر.

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